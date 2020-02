Günde 5 litre kola kemiklerini eritti, omurgasında kırıklara neden oldu

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 5 yaşından bu yana günde yaklaşık 5 litre kola içen Betül Bayram\'ın (33) kemikleri eridi, omurgasında çökmeye bağlı 5 kırık oluştu. Ağrı içinde kıvranan, yataktan kalkamayan kadın, hastalığının nedenini bulmak için doktor doktor dolaştı. Son olarak Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne başvuran Betül Bayram\'ın kemik erimesi ve kırıklarına, aşırı kola içmesine bağlı asidik beslenme tarzının neden olduğu belirlendi.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sevgi Urhan, Betül Bayram\'ın kendilerine başvurduğunda sırt ağrılarından hareket edemeyecek, hatta yatamayacak durumda olduğunu belirtti. Dr. Urhan, “Betül hanım çok acı içindeydi. Yeni doğmuş bir bebeği vardı ve ağrıları nedeniyle bebeğine bile bakamıyordu. O kadar şiddetli sırt ağrıları vardı ki muayene sırasında kendisini sırt üstü bile yatıramadım\" dedi. Hastanın kendilerine başvurmadan önce farklı merkezlerde tahlil ve tetkiklerinin yapıldığını anlatan Dr. Urhan, şunları söyledi:

“Hastada kemik erimesi ve sırt bölgesinde omurlarda çökme kırıkları vardı. Ancak daha önce başvurduğu merkezlerde, buna neyin neden olduğu tespit edilememiş. Eğer bu yaşta kemik erimesi varsa, buna neden olabilecek başka bir hastalık olması, bir ilaç kullanıyor olması ya da kötü bir beslenme olması lazımdı. Betül hanımda çocukluk çağından itibaren kötü bir beslenme şekli olduğunu gördük. Günde 5 litreye varan kola içimi olduğunu tespit ettik. Ayrıca sebze tüketmediğini, bol miktarda et tükettiğini öğrendik. Bunların hepsi kemik kaybına neden olan şeylerdi. Aşırı protein tüketimi, aşırı asitli içecekler kemik erimesine neden olan en önemli faktörlerdir.\"

\'HEKİMLİK HAYATIMDA İLK KEZ KARŞILAŞTIM\'

Genç yaştaki hastada kemik erimesinin nedeni olarak asidik beslenmeyi tespit ettiklerini vurgulayan Dr. Urhan, “Hastamız emzirme döneminde olduğu için normal hastalara verdiğimiz ilaçları kullanamıyoruz. Onun yerine magnezyum, çinko, D vitami, K vitamini gibi çeşitli vitamin takviyesi yaptık. Beslenmesini düzenledik. Bizim gözetimimiz ve tedavimizde 1.5 ay oldu. Şu an gayet rahat eğilip doğrulabiliyor. Bebeğiyle ilgilenebiliyor\" dedi. Hekimlik hayatında daha önce böyle bir vaka ile karşılaşmadığını vurgulayan Dr. Urhan, “Beslenme bozukluğuna, asidoza bağlı bir vaka görmedim. Kemik erimesi kadınlarda genellikle menopozdan sonra görülür. Genç hastalarda ise kortizon kullanımında karşılaşılan bir durumdur. Omurgada kırığa neden olabilecek düzeyde kemik kaybını ilk kez gördüm\" diye konuştu.

ARTIK İŞİNE BAŞLAYACAK DURUMA GELDİ

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gülseren Sulu ise Betül Bayram ile ilgili şunları söyledi:

“Hasta ilaç başlanmasını istedi ama ilaç veremeyeceğimiz için beslenme tarzını ve kemik erimesine neden olabilecek kullandığı bir ilaç var mı diye sorgulamaya başladık. Hastanın 5 yaşından itibaren su içmediğini, günde 5 litreye varan kola tüketimi olduğunu öğrendik. Bunlarla birlikte et tükettiğini yani asidik beslenme tarzı olduğunu öğrenince sebebinin bu olabileceğini düşünüp Dr. Sevgi Urhan ile birlikte beslenme tarzını gözden geçirdik. Beslenmesini düzenledik. Vitamin takviyesi yaptık. Çocuklarına bakabilecek duruma geldi. Tedavisi devam ediyor.\"

BİR BARDAK KOLANIN ATILMASI İÇİN 32 BARDAK SU İÇMEK GEREKİYOR

Kolanın asidik bir içecek olduğunu belirten Dr. Gülseren Sulu, günde 1 bardak kola içildiğinde bünyenin onu atabilmesi için 32 bardak su içilmesi gerektiğini belirtti. Böbreklerde tamponlama sistemi olduğunu ve asitli bir içecek içildiğinde böbreklerin bunu tamponlayabildiğini anlatan Dr. Sulu, “Ancak Betül hanım günde 5 litreye varan kola içmiş ve hiç su içmemiş. Bu durumda böbreklere giden asit çok fazla. Böbrekler bu kadar fazla asidi tamponlayamaz hale gelince, kemikten kalsiyum transferi başlıyor. Çökme kırıkları da buna bağlı olarak ortaya çıkıyor\" ifadelerini kullandı. Kemik erimesine bağlı çökme kırıklarının hayat boyu kaldığını sözlerine ekleyen Dr. Sulu, “Bizim amacımız beslenme düzenini ayarlayarak bundan sonra kemiklerde oluşabilecek çökme kırıklarını önleyebilmek ve ağrılarını kontrol altına alıp, günlük hayatına devam edebilecek duruma getirmek. Şu an için bunu sağlayabilmiş durumdayız. Betül hanımın tedavisi uzun sürecek. 1-2 sene sonunda artık yeni kırıklar oluşmayacak hale gelecek\" diye konuştu.

\'DOĞUMDAN SONRA YATAKTAN KALKAMAZ HALE GELDİM\'

Betül Bayram ise 5 yaşında bir oğlu olduğunu, ikinci doğumunu 7 ay önce yaptığını belirterek, “İkinci çocuğum Zehra\'nın doğumundan kısa süre sonra sırtımda dayanılmaz ağrılarım başladı. Yataktan kalkamıyor, kolumu hareket ettiremiyordum. Çocuklarıma bakamıyordum\" dedi. Sıkıntıları nedeniyle farklı merkezlerde tahlil ve tetkikler yaptırdığını kaydeden Bayram, şunları söyledi:

“Yapılan tetkiklerde kemik erimesi ve omurgamda erimeye bağlı çökme kırıkları tespit edildi. Ancak bu rahatsızlığıma neyin neden olduğu söylenmedi. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi\'ne geldim. Dr. Gülseren Sulu önce endokrinolojiye yönlendirdi beni. Tahlillerim normal çıkınca beslenme konusunda uzman olan Dr. Sevgi Urhan ile birlikte çeşitli testler yaptılar. Emzirdiğim ilaç verilemiyordu. Beslenme düzenimi anlattığımda yaşadıklarıma kötü beslenmenin neden olduğunu söylediler.\"

\'AYRANIN TADINI BİLMİYORDUM\'

5 yaşından bu yana evlerine kasa kasa kola alındığını alındığını anlatan Bayram, beslenme şeklini şöyle aktardı:

“Ayranın tadını bilmiyordum. Su içmiyordum. 5 yaşımdan bu yana günde 5 litreye varan miktarda kola içiyordum. Sabah uyanır uyanmaz kola içiyordum. Sebze hiç tüketmedim. Hep et yiyordum. Kolanın böyle bir hastalığa neden olabileceği hiç aklıma gelmedi. Şimdi iyiyim çok şükür. Ağrılarım azaldı. Beslenme düzenim değişince kendimi daha rahat hissetmeye başladım.\"

Bir daha asla kola içmeyeceğini söyleyen Betül Bayram, “Kola, içilmesi gereken bir şey değilmiş bunu anladım. Bol su, ayran içilmeli. En güzel içecek ayranmış\" dedi.



FOTOĞRAFLI