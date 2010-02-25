Günde 4 liralık sigara içen tiryaki yılda kaç lira vergi veriyor?

T24- Günde 4 liralık bir paket sigara içen bir tiryakinin yıllık ödediği vergiyi biliyor musunuz? İşte yanıt: 1174 lira. Eğer aynı tiryaki günde 7 liralık sigara tüketiyor olsaydı, yıllık ödediği vergi tutarı iki bin lirayı bulacaktı.

Açık Toplum Enstitüsü ile Boğaziçi Üniversitesi'nce yapılan bir araştırma tüketim maddeleri üzerinden alınan vergilerin tüketici üzerindeki maddi yükünü gözler önüne serdi. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ünal Zenginobuz yönetiminde Prof. Fikret Adaman, Çağrı Savcı ve Emre Tokgöz ile Koç Üniversitesinden Fatoş Gökşen tarafından geçen yıl yapılan “Vergi Temsiliyet ve Demokrasi İlişkisi Üzerine Türkiye'de vatandaşların algıları” araştırması dün açıklandı.





Araştırma sonuçlarının değerlendirildiği sunumda çok çarpıcı veriler örneklerle anlatıldı.

İşte araştırmadan tablolarla şaşırtıcı veriler





BİR PAKET SİGARANIN VERGİSİ





Günde 4 liralık sigara içen bir tiryaki paket başına 61 kuruş KDV, 2 lira 65 kuruşta ÖTV ödüyor. Sadece sigarası için ayda 98 lira vergi ödenyen tiryakinin yılda ödediği vergi ise 1174 liraya ulaşıyor. Tiryakinin içtiği sigaranın fiyatı pahalandıkça ödenen toplam vergi de yükseliyor. Günde 7 liralık sigara için bir kişinin bunun için yılda ödediği vergi tutarı 1973 lirayı buluyor.





CEP TELEFONLARINDA DURUM NE









Cep telefonları faturalarında da ödenen paranın büyük bir kısmının vergi olarak devlete gittiği görülüyor. Aylık 31 liralık konuşma yapan bir tüketici vergiler eklendikten sonra bu konuşma için 51 lira ödemek zorunda kalıyor. Yani 30 liralık konuşma için 20 lira vergi ödeniyor.



OTOMOBİLDEKİ VERGİ









Yukarıdaki tabloda verilen örnekte görüldüğü gibi vergi öncesi fiyatı 23 bin lira dolayında olan 1600 cc'lik motor hacmine sahip bir araç için toplam 15 bin lira vergi ödeniyor ve satış fiyatı 38 bin lirayı aşıyor. Satıf fiyatı üzerindeki vergi yükü ise yüzde 40'ı bulmuş oluyor.









Benzinden alınan vergilerde ise Türkiye Dünya birincisi, benzinciye verilen her yüz liranın 68 lirası vergi olarak ödeniyor.