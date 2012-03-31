'Günde 300 reçete yazan doktorlar var, peşini bırakmayız'

Sağlıkta, Risk Odaklı Denetim Modeli çalışmaları başlıyor. SGK Başkanı Fatih Acar, sağlık alanındaki suistimallere dikkat çekerek, “Günlük 300 reçete yazan doktorlarımız var. Bunu bizim kurum olarak kabul etmemiz mümkün değil. Bu doktorla ilgili işlem yapmamız gerekir ve bu yapılacak” dedi.

Hürriyet'in haberine göre, sağlık alanında yaşanan suistimallerin önlenebilmesi amacıyla 1 Nisan’da Risk Odaklı Denetim Modeli çalışmaları başlıyor. “Sağlık alanında son dönemde yaşanan gelişmeler ve risk odaklı denetim modeli” toplantısıyla konu hakkında bilgi veren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Fatih Acar, bu alandaki suistimallere dikkat çekerek, denetimlerin başlayacağını ve suistimal tespit edilen hastanelerin kapatılabileceğini söyledi. Denetimlere birkaç gün içinde başlayacaklarını söyleyen Fatih Acar, “Günlük 300 reçete yazan doktorlarımız var. Bunu bizim kurum olarak kabul etmemiz mümkün değil. Bir doktorun 365 günün her günü 300 reçete yazdığını düşünürseniz, bu doktorla ilgili işlem gerekir” dedi.

861 hekim tespit edildi

Yaptıkları çalışma sonucunda günlük ortalama 60-300 arasında reçete yazan 861 hekim bulunduğu tespit ettiklerini söyleyen Fatih Acar, şu bilgileri verdi: “Bu 861 hekim arkadaşımız, 2011 yılı içerisinde hastalarımıza 13 milyon 582 bin 283 reçete yazmış. Yazılan bu 13 milyon 582 bin 283 reçetede hastalara 49 milyon 640 bin 342 kutu ilaç yazılmış, bu ilaçlar için SGK tarafından 635 milyon 345 bin 466 lira ödeme yapılmış. Ayrıca 26 yaşında tüp bebek tedavisi gören kadın hastaya bir yılda 49 reçetede 120 değişik ilaç reçete edilmiş. Estetik amaçla yapılan bazı ameliyatların hastaların sağlığıyla ilgili zorunlu hallerde SGK tarafından ödenebilmesi için Sağlık Kurulu raporu şartı bulunuyor. Fakat, bir ilimizde bir hastanede 2011’de 502 kişiye 604 bin 954 lira tutarında burun şekil bozukluğu ameliyatı yapımış.”

Acil hasta yüzde 90

“Acil hasta dışında hasta bakmayan bir hastane olabilir mi” diye soran Acar,incelemelerinde bu durumda olan birçok hastaneye rastladıklarını bildirdi. Ülke örnekleri incelendiğinde hastaların ortalama yüzde 15 ila yüzde 20’sinin hastanenin acil servislerine müracaat ettiğini anlatan Acar, şöyle konuştu: “Özel sağlık tesislerinden 259’unun yüzde 40 üzerinde acil oranlarla çalıştığı tespit edildi. 60 tanesinin yüzde 80 ile yüzde 90 arasında acil oranlarıyla çalıştığı belirlendi. 6 tanesinin ise yüzde 90 üzerinde acil oranına sahip olduğu görüldü. Yüzde 40 ve üzerinde yapılan acil başvuru bedellerine ait 48 milyon 219 bin 517 lira ödenmiştir.”

Göz yumana ceza var

Suistimal örneklerinin toplamdaki faturasının ne olduğu, Kuruma ne kadar fatura çıkarıldığının sorulması üzerine Acar şunları söyledi: “Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması gereken bir fiilse bulunulacak. Sadece doktor değil doktor-eczane-hastane üçgeni bu da tespit edilecek. Bu hastane bilinçli olarak bu işe göz yummuşsa, kapatılacak. Toplam reçete yazan hekimlerden bahsederken 60-300 arası reçete yazan toplam 861 doktor. 120 bin doktor içerisinde bu rakam tolere edilebilir bir rakamdır. 861 doktor da olsa bizim bunları incelememiz gerekiyor. Çürük elmaları hep birlikte ortadan kaldıracağız.”

En çok reçete yazan denetime alınacak

Acar, denetime alınacak hastane ve doktorları şöyle sıraladı:

En çok reçete yazan 100 doktor ve bu doktorların en çok yazdığı 10 ilaç, reçetelerin gittiği ilk 10 eczane. Tutar bakımından en çok reçete yazan ilk 10 doktor ve ilk 10 ilaç.

Tutar bakımından en çok reçete yazan ilk 10 doktor ve bu reçetelerinin gittiği ilk 10 eczane.

İl içinde tutar bakımından en çok reçete edilen 50 ilaç bunları en çok yazan 10 doktor.

Ayakta muayeneyle en çok tetkik ve tahlil işlemi yapan ilk 100 hastane. En çok tetkik ve tahlil işlemi yapan ilk 100 hastanede en çok işlem gönderilen ilk 10 branş.

En çok takip alan ilk 100 doktorun en çok yaptığı ilk 50 işlem, en çok acil takibi alan ilk 100 hastane.