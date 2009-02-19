Günde 280 kişi işsiz kaldı

Tofaş, OYAK Renault ve Bosch gibi önemli otomotiv fabrikalarının üretim yaptığı Bursa'da ocak ayında 8 bin 401 kişinin işini kaybettiği, yani günde 280 kişinin işten çıkarıldığı bildirildi.



Türk-İş 8. Bölge Temsilcisi Mehmet Kanca yaptığı açıklamada, küresel ölçekte faaliyet gösteren, üretimlerinin yüzde 80'inden fazlasını ihraç eden otomotiv şirketlerine ev sahipliği yapan Bursa'da, istihdamdaki kan kaybının ''endişe verici'' boyutlarda sürdüğünü söyledi.



Kanca, kentte reel sektördeki tablonun ağırlaşmaya başladığı 2008 yılının sadece son çeyreğinde 24 bin 363 kişinin işten çıkarıldığını, yılın tamamında ise 56 bin 700 kişinin işsizler ordusununa katıldığını ifade ederek, 2009'un ilk ayındaki verilerin de bu trendin devam ettiğini gösterdiğine dikkati çekti.



‘Günde 280 kişi işten çıkarıldı’



İç ve dış pazarlardaki daralmanın, doğrudan istihdama yansıdığına işaret eden Kanca, geçen yılın son çeyreğinde peş peşe üretimlerine ara veren ve işçi çıkaran otomotiv ana ve yan sanayi firmalarının bazılarının, siparişlerdeki azalmaya bağlı olarak Ocak 2009'da da üretimlerini durdurduğunu hatırlattı.



Kanca, şunları kaydetti:

''Otomotiv sektörünün başkenti konumundaki Bursa'da ocak ayında 8 bin 401 kişi işini kaybetti. Bu, bir başka hesapla değerlendirildiğinde ortaya çıkan tablo şudur; kentte günde 280 kişi işten çıkarıldı. Böylesine bir tablo, çok ağır bir tablodur. Bu veriler, hala yoğun bakımda olduğumuzu gösteriyor. Aileleri dört kişi olarak kabul edip, rakamı 4 ile çarptığınızda 33 bin 604 kişiyi kendi kaderleriyle baş başa bırakmışsınız demektir. Aynı zamanda sosyal bir yaradır bu. Çalışanların bile zor geçindiği kriz ortamında bu insanlar ne yapacak?''



Ocak 2008'de ise 6 bin 247 kişinin işten çıkarıldığını anımsatan Kanca, kentteki istihdam kaybının Ocak 2009'da 2 bin 154 kişi daha fazla olduğuna işaret etti.

