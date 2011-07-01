-GÜNDE 200 MİLYON "TWEET" WASHINGTON (A.A) - 01.07.2011 - Tüm dünyada giderek daha fazla ilgi görmeye başlayan mikro-blog sitesi Twitter'da günde 200 milyon "tweet" atılıyor. Merkezi California'nın San Fracisco kentinde bulunan web sitesinden yapılan açıklamada, Ocak 2009'da günde 2 milyon olan "tweet" sayısının geçen yıl 65 milyona, bu yıl da 200 milyona yükseldiği belirtildi. 2006'da kurulan mikro-blog sitesinin şu anda yaklaşık 200 milyon kullanıcısı bulunuyor. Pew araştırma merkezi tarafından yayınlanan verilere göre, Kasım 2010'da yüzde 8 olan Twitter kullanıcısı Amerikalı yetişkin oranı bu yıl yüzde 13'e yükseldi.