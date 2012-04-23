Günde 10 litre kola öldürdü

Yeni Zelanda’da yaşayan Natasha Harris 30 yaşında kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Yapılan araştırmada Harris’in günde 10 litre kola içtiği tespit edildi.

Yeni Zelanda’nın Invercargill kentinde yaşayan Natasha Harris 2010 yılında kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

8 çocuk annesi Harris’in ölüm nedenini araştıran Patolog Dr. Dan Mornin genç kadının kötü beslendiğini ve günde 8-10 litre arası kola tükettiğini, bunun da vücudundaki potasyum oranının düşmesine neden olduğunu söyledi.

Harris’in eşi Chris Hodgkinson konuyla ilgili yetkililere bilgi vererek şunları söyledi: “Sabah uyandığı zaman ilk iş olarak kola içerdi. kola bağımlısıydı.”

Coca-Cola şirketinin sözcülerinden Karen Thompson da konuyla ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi: “Ürünlerimiz güvenlidir. Adli tıp kurulunun “Su dahil herhangi bir içeceğin ya da yiyeceğin aşırı tüketilmesi sağlığa zararlıdır”şeklinde yaptığı açıklamaya katılıyoruz.”