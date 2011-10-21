Günay'ı protesto etmek isteyen öğrenciler dövüldü!

T24 - Pamukkale Üniversitesi'ndeki bir grup öğrenci, bugün kampüse giden Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ı protesto etmek istedi. Ancak üniversitenin özel güvenlikçileri öğrencilerin eylemine izin vermedi ve öğrenciler tekme tokat dövüldü.



Kampus içindeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yeni akademik yıl açılış törenine alınmadıklarını söyleyen Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup öğrenci, kampus girişinde piknik tüpünde kaynattıkları yumurtaları tabaklarına koyup alternatif açılış eylemi yaptı. 'Sayenizde yumurta altın oldu. Üniversite gençliği makarna ile besleniyor haberiniz var mı?' pankartı açan öğrenciler, Bakan Günay'ın makam aracının geçişi sırasında 'Çukurca'da 24 şehit verdik, buraya ne yüzle geliyorsunuz?' diyerek protestoda bulundu.



Bakan Ertuğrul Günay'a ikinci protesto, törenin yapıldığı Kongre ve Kültür Merkezi'ne girişi sırasında yapıldı. Sloganlar atarak Bakan Günay'ı protesto eden öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Güvenlik güçleri protestocu gruptan 10 öğrenciyi yaka paça kampus dışına çıkardı.

