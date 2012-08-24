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Günay'dan cenaze marşına tepki: Halk tekbir getirecek, kesin!..

Günay Antalya'da şehit cenazesinde o sırada cenaze marşı çalan askeri bandoyu "Halk tekbir getirecek, kesin" diyerek susturdu

24 Ağustos 2012 18:48

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, şehit Osman Çelik'in cenaze töreninde, 'Cenaze Marşı' çalan bandoyu susturdu.Günay, "Burası bir köy halk tekbirlerle, dualarla şehidini uğurlamak ister" dedi.

Şırnak’ta askerleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu şehit düşen, Jandarma Uzman Çavuş Osman Çelik'in cenazesi, ilk olarak Antalya'ya getirildi.
 
Burada helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, tören için Yazır Köyü Merkez Camii'ne götürüldü.
 
Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Merkez Valisi Veysel Dalmaz, Antalya Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile ilçelerden yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
 
Bakan Ertuğrul Günay, şehidin cenazesi top arabasına konulup götürülürken askeri bandonun çaldığı cenaze marşının durdurulmasını istedi.
 
Osman Çelik'in cenazesi, omuzlarda taşınarak götürüldüğü Yazır Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
 
 
 

‘İnsanların beklentisine cevap verdim’ 

 
 
Şehit Osman Çelik'in cenaze töreninde 'Cenaze Marşı' çalan askeri bandoyu susturan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, tören sonrasında bu hareketine açıklık getirdi.
 
Büyük kentlerdeki cenazelere protokol üyelerinin katıldığını ve cenazelerin daha çok bir resmi tören halini aldığını kaydeden Bakan Günay, "Protokol ağırlıklı törenlerde, kentlerde askeri bandonun Cenaze Marşı çalması doğal olabilir. Ancak burası küçük bir köy ve insanlar acılarını yaşamak, evlatlarını tekbirler, dualarla son yolculuğuna uğurlamak istiyor. Buna saygı göstermek gerekiyor. Ben de insanların bu beklentisine cevap vererek gereğini yaptım ve bandonun marş çalmamasını istedim" diye konuştu.
 
10 güvenlik görevlisinin şehit düştüğü kaza sonrasında köylülerin askerlerin yardımına koştuğunu da hatırlatan Bakan Günay, "Bölge halkı kaza sonrasında adeta yardım için seferber oldu. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri sergilendi. Bu acı olay sonrasında böyle bir durum gördük" dedi.
 
 

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