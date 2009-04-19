Günay, Yazıcıoğlu'nun dergâha defnini reddetmiş

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın, Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun İstiklal Marşı'nın yazıldığı Taceddin Dergahı'na defniyle ilgili kararnameyi imzalamadığı ortaya çıktı.



Olayı doğrulayan Bakan Günay, 1990'lı yıllardan sonra Yazıcıoğlu ile arkadaş olduklarını belirterek, "Buradaki maksadım Yazıcıoğlu'na yönelik değil. Mehmet Akif'i korumaya yönelik" dedi.



Mehmet Akif Ersoy'a derin bir sevgi ve saygıyla bağlı olduğunu anlatan Günay, şunları söyledi:

"Benim için Türk edebiyatının iki ismi başka bir yerde durur. Biri Mehmek Akif, diğeri Yunus Emre. Ben Taceddin Dergahı'nı, Mehmet Akif'e ait, onunla özdeşleşen bir mekan olarak görüyorum. Bir başkasının bu mekanı paylaşmasına gönlüm razı gelmez.

Sayın Muhsin Yazıcıoğlu da çok sevdiğim, saydığım bir siyaset adamıydı. Bunu en iyi ailesi bilir. Söz konusu benim naaşım da olsaydı oraya defnedilmeye yine gönlüm razı olmazdı. Olaya bu hassasiyetle yaklaştım. Yarın yine bir şekilde bu mekana başka isimlerin de defnedilmesinin yolunu açmak istemedim."

