Günay: Yapmam gerekeni yaptım, başarısız oldum

T24

Arınç’a üstü kapalı gönderme

Dün Suriye dönüşü, konuyu Başbakan’la bizzat görüşeceğini söyleyen Günay, Ankara'da Devlet Opera ve Balesi Sahnesi'nde Dede Korkut'tan uyarlanan ‘Aşk ve Ölüm’ oyununa girerken gazetecilerin sorularını yanıtladı.Günay, "Ben yapmam gerekeni yaptım. Sanat ile siyaset arasında tartışma vesilesi çıkmasın diye ortamı yumuşatmaya ve sakinleştirmeye çalıştım. Başarılı olamadım galiba" şeklinde konuştu.Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 'ucube' konusunda konuştu.'Başbakan öyle demedi' diyen ancak Erdoğan’ın 'heykele ucube dedim' açıklamasıyla gözlerin üzerine çevrildiği Günay, "Ben Başbakan’la sanat çevreleri arasında, yanlış anlaşılmalara yol açacak bir tartışma vesilesi ortaya çıkmasın diye, ortamı alevlendirmeye değil sakinleştirmeye ve yumuşatmaya çalıştım. Yeteri kadar başarılı olamadım galiba ama yapmam gereken buydu" dedi."Sanat çevreleri ile siyaset çevreleri arasında tartışma çıkmasını körüklemek Kültür Bakanı’nın görevi değildir" diyen Günay, "Ama bunun bazılarıın görevi olduğu zaman içinde anlaşılıyor. Ben yapmam gerekeni yaptım ve yapmaya da devam edeceeğim" şeklinde konuştu.Konuyla ilgili Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da dün konuşmuş ve "Hiç kimse Günay’ın yerinde olmak istemez" demişti.Günay, “Kültür Bakanı’nın yaptığı yanlıştı. Allah bizi onun yerine koymasın” diyen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a da isim vermeden üstü kapalı olarak, “Sanat çevreleriyle siyaset çevreleri arasında tartışma çıkmasını körüklemek bir kültür bakanının görevi değildir. Başka bazılarının görevi olduğu anlaşılıyor zaman içinde. Ama ben yapmam gerekeni yaptım. Aynı çizgide de yapmaya devam edeceğim” karşılığını verdi.