Günay: Statta tepiniyorlar Dolmabahçe kayıyor

T24 - Beyoğlu Sohbetleri”ne konuşmacı olarak katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul’un tarihi değerleri ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.





Günay, “Geçmiş dönemlerde İstanbul'un tarihine karşı büyük yanlışlar değil, bence büyük suçlar işlendi. Bunu düzeltmek kolay değil. 100 yılın yarattığı tahribatı 10 yılda gidermek zor. Belki 25 yılda giderilebilir” dedi. Bakan Günay, konu Dolmabahçe’ye geldiğinde birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı.



'Stadyum için dayatma yapılıyor'

“İstanbul’da gözümüze sokulmuş çiviler var. Bunların çıkarılması çok saygıdeğer davranışlardır. Dolmabahçe Stadyumu konusu var. Bu benim önüme zaman zaman bir dayatma olarak getiriliyor. Dolmabahçe Stadyumu 1940’larda yapıldı. Birçok yerde top koşturacak alan var, ama bir tarih bilinçsizliğiyle mi, yoksa bir kasıtla mı, -ben kasıt olduğunu düşünüyorum- Dolmabahçe Sarayı’nın arkasına yapılmış.”



'On binlerce insanın tepindiği alan'

“O vadinin içine stadyum sokulur mu? Adı üzerinde dolgu alanı.. Dolmabahçe orası... Dolgu... Eminönü Yeni Cami kazık üzerine oturtulmuştur, Dolmabahçe de öyledir. Siz bu tarafa on binlerce insanın tepineceği bir alan yaparsanız, zaman içinde Dolmabahçe denize doğru akmaya mahkumdur.”



'Büyütmek istiyorlar zorlanıyorum'

“Stadyumla ilgili yeni bir proje hazırlanmış ‘Bu yetmez, burayı büyütelim’ diyorlar. ‘Stadyumu genişletelim, araya kongre merkezi koyalım, bir de otopark koyalım’ diyorlar. Arkadaşlar, böyle bir şey olabilir mi? Bu konuda zorlanıyorum. Stadyumları şehir dışına, trafiğin tıkanmayacağı yerlere alalım...”



