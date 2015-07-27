Bağcılar'da öldürülen Günay Özarslan üç gün sonra toprağa verildi

Bağcılar'daki terör operasyonu sırasında vurularak öldürülen ve cenazesi üç gündür Gazi Cemevi'nden çıkarılamayan DHKP-C'li Günay Özarslan polis ve eylemciler araından anlaşma sağlanmasının ardından toprağa verildi.

Cuma gününden bu yana Gazi Cemevi'nde bekletilen Günay Özarslan'ın cenazesi valiliğin izniyle ailesi ve kalabalık bir grup tarafından cemevinden alındı. Cenaze aracına konulan Özarslan'ın cenazesi, kortejle Gazi mahallesinden geçirildi. Eski karakol bölgesinde toparlanan grup, oluşturulan kortejle birlikte yürüyüşe geçti. "Günay Özarlan ölümsüzdür" pankartı açan grup, sloganlar eşliğinde Gazi Mezarlığı'na yürüdü. Tek tip kıyafet giyen bir grup ise kortejin başında yürüdü.

Gazi Cemevi'ne kadar araçla getirilen Özarslan'ın cenazesi, burada araçtan indirildi. Cenazeyi omuzlayan kadınlar, tabutu mezarlığa kadar taşıdı. Yürüyüş boyunca polis helikopteri grubu takip etti.

İki saatlik yürüyüşün ardından mezarlığa getirilen cenaze, burada toprağa verildi.

Cenazenin 'polis tarafından kaçırılacağı' iddiası üzerine başlayan çatışmalarda dün Çevik Kuvvet'te görevli polis Muhammet Fatih Sivri ateşli silahla vurularak şehit olmuştu.