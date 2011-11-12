Günay: Olay daha fazla büyütülmemeli

T24 - Deniz otobüsünün kaçırılması olayını değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Başarılı bir operasyon gerçekleştirildi, olay büyütülmemeli" dedi.



Günay, "30. Uluslararası Kitap Fuarı"nın açılışından önce gazetecilerin Kocaeli'nde kaçırılan "Kartepe" adlı deniz otobüsüne ilişkin sorularını yanıtladı.



Günay, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun konuya ilişkin gerekli açıklamaları yaptığını belirterek, "Başarılı bir operasyon gerçekleştirildi, olay büyütülmemeli" diye konuştu.



İstanbul Valisi Mutlu da konuyla ilgili yeni gelişmelerin olup olmadığının sorulması üzerine, sabah yaptığı açıklamada, teröristin üzerinde bir bomba düzeneği olduğunu, ancak bu bomba düzeneğinin mahiyeti hakkında daha sonra yapılacak incelemelerden sonra bilgi verileceğini söylediğini hatırlattı.



Vali Mutlu, "Şu anda bomba düzeneğiyle ilgili bilgiyi, 400-450 gram civarında A4 patlayıcı madde olarak açıklıyoruz. Bomba düzeneğinin içerisinde de böyle bir patlayıcı düzenek mevcut. Üç adet fünye, bununla birlikte hazırlanmış vaziyette. Dolayısıyla, patlamaya hazır bir bomba düzeneği taşıyan terör örgütü

mensubuna yönelik operasyon fevkalade planlı bir şekilde icra edilmiştir. Büyük bir zayiata sebebiyet verebilecek, büyük kayıplara yol açabilecek bir patlamadan, yapılan başarılı bir operasyonla kurtulunmuştur" şeklinde konuştu.



Teröristin herhangi bir talepte bulunup bulunmadığına ilişkin bir soru üzerine Vali Mutlu, "Somut talepleri, örgütsel talepler. Bunları biliyorsunuz" yanıtını verdi.



Teröristin hangi örgüt mensubu olduğu sorulan Mutlu, "Bu tür eylemleri kimin yaptığını biliyorsunuz. PKK terör örgütü" dedi.

