Günay: O kurşun bize de sıkılmıştır

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Halbuki o gün de inanıyordum, bugün de inanıyorum ki; o gün o kurşun, o yargıca sıkıldığı kadar bize de sıkılmıştı'' dedi.





Aydın'ın Kuşadası ilçesinde AKP İlçe Teşkilatı'nca Kuşadası Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen ''Türkiye Buluşmaları'' toplantısında konuşan Günay, Türkiye'nin turizmde büyük gelişme kaydettiğini, bundan sonraki hedefin gelir ve kültür düzeyi yüksek turist sayısını artırmak olduğunu anlattı.





Günay, ''(İsrail ile yaşanan bu gerginlik turizmi etkiler mi, rezervasyon iptalleri olur mu) diye sorular alıyorum. Antalya'ya gelen turist sayısı İsrail'in nüfusundan fazla. Biz bir kişinin bile rezervasyon iptali yapmasını istemeyiz. Bizim için hangi ülkeden geldiği önemli değil herkes misafirimiz, herkesin güvenli, temiz ve memnun olacak şekilde ülkemizden ayrılmasını isteriz'' dedi.





Turizmin gelişimi için toplumsal barışın şart olduğuna dikkati çeken Günay, Türkiye'nin her bölgesi güvenli olsa, dünyanın görmek istediği pek çok güzelliklerinin bulunduğunu, bu bölgelerde huzuru kaçıran zihniyetin sadece ülkeye değil kendi bölge insanına düşmanlık yaptığını söyledi.







'O kurşun, o yargıca sıkıldığı kadar bize de sıkılmıştır'







Eskimiş siyaset anlayışının tasfiyesi sırasında AKP'nin çeşitli şekillerde engellenmeye çalışıldığını dile getiren Günay, şunları kaydetti:





''2007 seçimlerine giderken biliyorsunuz, bir tuzak kurulmaya çalışıldı Türkiye'nin önüne. Halkın seçtiği bir siyasal iktidar, halkı yönetemez hale getirilmeye çalışıldı. Orada burada bomba patlatıldı. Yargı kurumları kurşunlandı, iktidara mal edilmeye çalışıldı.





Halbuki o gün de inanıyordum, bugün de inanıyorum ki; o gün o kurşun, o yargıca sıkıldığı kadar bize de sıkılmıştı. AK Parti iktidarının iş yapma potansiyeline de sıkılmıştı. Şükürler olsun şimdi gerçekler ağır ağır ortaya çıkmaya başladı. Ama öyle bir süreç yaşandı ülkemizde. 22 Temmuzda, 2007'de onun yargılamasını millet zaten yüzde 47 ile yaptı.''







Referandum tarihi







Bakan Günay, konuşmasında Anayasa değişikliği paketiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.





Referandumun 12 Eylüle rastlamasının ilginç bir tesadüf ve ''tevafuk'' olduğunu belirten Günay, ''Biz 'Temmuzda olsun çıkalım, yazın da milletvekilleri tatil yapsın, eylülde de yeni dönem başlasın' demiştik. Fakat YSK bu kararı uzattı. Belki Anayasa Mahkemesi işi görüşecek diye oraya zaman vermeye çalıştı. Ramazandan sonraya attı. 12 Eylül'ün hesabını millet inşallah yeni bir 12 Eylülde görecek. Demokrasi mi, milli idare mi, darbe anayasası mı?'' dedi.





Günay, muhalefet partilerinin referandumda seçmenlerini serbest bırakmasını umduğunu, Meclise gidip oy kullanmamış bir partinin seçmenlerine nasıl yönlendirmede bulunacağını merak ettiğini belirterek, ''Bir parti, 'Biz Mecliste hayır demedik siz hayır deyin' nasıl diyecek bunu merak ediyorum. Bu nasıl olacak ? Ya da başka bir oyun var. Anayasa Mahkemesi kararından sonra başka bir şey var mı onu da göreceğiz'' diye konuştu.

