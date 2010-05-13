Günay: Kıydıkları öc aldı

T24- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Deniz Baykal’ın istemesine rağmen CHP liderliğine "dönemeyeceğini" iddia etti ve gizli kamera kayıtlarını parti içerisinden birilerinin sızdırdığını ima etti. Günay, İş Bankası’ndan aldığı parayla birlikte CHP’nin Cumhuriyet tarihini araştırma merkezine dönüştürülmesinin daha saygılı bir davranış olacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Günay, Kanal A’daki "Görüş Farkı" programına katıldı ve kaset skandalı sonucu istifa etmek zorunda kalan Baykal’la ilgili tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Baykal’ın sonunun bu şekilde olmasına üzüldüğünü söyleyen Günay, Baykal’ın yeniden dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruya, "Dönmek istediğini hissediyorum ama dönemez. Baykal’ın siyaset anlayışından arınmış bir CHP’nin yeniden parti olma şansı vardır. Parti bunu bir miktar hissedecektir ve artık dönmesine izin vermeyecektir" yanıtını verdi.

-BAYKAL’IN KIYDIKLARI ÖC ALDI-

Günay, Baykal’ın "komplo" iddialarına yanıt verirken olayın Hükümet ile ilgisi olmadığını, "Böyle bir şey olabilir mi? Bu işin nerelerden kaynaklandığına dair kamuoyunda herkes herşeyi konuşuyor ve biliyor. Bizimle hiç ilgisi yok herkes Allah’tan korksun" sözleriyle açıkladı. Kasetin CHP içerisinden sızdırıldığını iddia eden Günay, şöyle devam etti: "Siz insanların demokratik yollarını tıkamışsanız başka yollardan sizden bunun öcünü alırlar. Bu hesaplaşmanın nerden kaynaklandığı nereden topluma verildiği, herkes bunu biliyor yani. Bence bunu kaşıyarak başka şeyler söylemek zorunda kimseyi bırakmasınlar. Siz insanların demokratik söz söyleme hakkını insanlara kapatırsanız insanların hak- hukukunu çiğner ve olmayacak birtakım mekanizmalar kurarsanız sizi de böyle acımasızca çıkar birileri böyle hesaplaşır. Öyle kıyımlar olmuştur ki, o kıyımlar da böyle saygısız ve acımasız misillemelere insanları götürmüş olabilir. Öyle insanlar çizilmiş,haksızlıklar yapılmıştır ki Size de men dakka dukka."

-CHP KAPATILSIN-

Günay, yıllar önce dile getirdiği "CHP kapatılsın, Vakıf olsun" görüşünü yineledi. İş Bankası’ndan aldığı parayla birlikte CHP’nin Cumhuriyet tarihini araştırma merkezine dönüştürülmesinin daha saygılı bir davranış olacağını söyleyen Günay, "Çok ağır tepkiler almıştım ama doğru bir öneriymiş. CHP müze olmasın; Kültür Bakanı olduğum için bana bulaşır. Vakıf olabilir" dedi.

-İNÖNÜ ASKERİ DARBEYLE CUMHURBAŞKANI OLDU-

Günay, İsmet İnönü’nün Atatürk’ün ölümünden bir gün sonra Cumhurbaşkanlığı’na askeri darbeyle seçildiğini öne sürdü. Günay, "11 Kasım 1938’de askeri müdahale ile İsmet Paşa işbaşına gelmiştir. Parlamentoya kalsa İsmet Paşa gelemiyordu. Atatürk’ün dışladığı bir isimdi" dedi.

Başbakan Erdoğan ile Deniz Baykal arasında yaşanan İnönü-Hitler polemiğine de değinen Günay, İsmet İnönü’nün güçlü yönetiminde dönemin şartlarının etkili olduğunun altını çizdi. Günay, tek parti dönemini övenlere hatırlatmalarda bulunan "Solun fetiş haline getirdiği Nazım Hikmet, İsmet İnönü’nün işbaşında olduğu dönemi hapiste geçirmiştir. Menderes’in affıyla dışarı çıkmıştır" dedi.