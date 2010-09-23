Günay: Kimse kasaba hayatını İstanbul'a dayatamaz

T24

Kameralarla belirlenen 7 kişi serbest!

Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Tophane'de önceki gün akşam saldırıya uğrayan sanat galerilerini ziyaret etti.İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'la birlikte incelemelerde bulunan Kültür Bakanı Günay, gazetecilere açıklamalar yaptı.Ertuğrul Günay'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:"İstanbul'a yakışmayan bir saldırı yaşandı, saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Hiçbir gerekçe şiddet kullanmanın mazereti olamaz, burada gördüğüm manzarının hiçbir şekilde izahı olamaz. Türkiye'nin her yanından terörü silmeye çalışırken İstanbul sokaklarında böyle bir görüntünün sergilenmesine müsamaha göstermeyiz. Olayın faillerini dikkatle takip edeceğiz, yargıda en ağır cezaları almalarını talep ediyoruz.Hepimiz farklı yaşam tarzlarını benimseyebiliriz ancak Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak birbirimize saygı göstermek zorundayız. Buraya yeni işyeri açan kişiler elbette çevrede yaşayanlara saygı gösterecekler ancak çevrede yaşayanlar da işyerlerine saygı gösterecek.Hiç kimse bu tür olayları istismar etmeye kalkmasın, kimse bu eylemin yanında değildir. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, mahalle halkına üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Basın açıklaması yapan arkadaşlarımız mahallenin bu olayların arkasında olmadığını ifade etti ancak saldırı sırasında mahalle halkının seyirci kalmasına üzüldüğümü ifade etmeliyim. Mahalleli olaylara seyirci kalmamalıydı. Buradaki işyerleri bu mahalleye emanettir.Bu tür yakışıksız olaylarla İstanbul'un imajının gölgelenmesine izin veremeyiz. Sosyal dönüşümlerin halkı tedirgin etmeden başarılmasını sağlamak bizim görevimizdir. Hiç kimsenin Anadolu'nun bir kasabasında yaşadığı hayat tarzını İstanbul'a dayatmaya hakkı yoktur, aynı şekilde hiç kimsenin de insanların yaşam tarzını, örfünü mahkum etmeye hakkı yoktur. Birbirimize tahammül etmeyi öğrenmeliyiz.Serbest bırakılan 7 kişi eğer olayla ilgili ise bu üzüntü verici, yargıya sitemlerimi iletirim. Ancak teşhis edilemedikleri için gözaltından serbest bırakıldıkları söyleniyor, emniyetin olayla ilgili çalışması sürüyor."