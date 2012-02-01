-Günay: ''İzmir uyuyan güzel'' İZMİR (A.A) - 31.01.2012 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İzmir'i ''uyuyan güzele benzettiğini, bu güzeli uyandırmak için'' tüm kesimlerin seferber olacağını belirtti. Capital ve Ekonomist dergilerinin belirlediği, ''İzmir'e Yön Verenler'' listesinde yer alan iş dünyası temsilcilerine ödülleri, Vodafone sponsorluğunda düzenlenen törenle verildi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğru Günay, İzmir'in, ülkenin en batısında olan coğrafi bir merkez olmanın ötesinde tarihten gelen çok kültürlü, hoşgörü ve barış içinde yaşam bilincine sahip bir kent olduğunu söyledi. İzmir'in yüksek potansiyelinin ise geride kalmış gözüktüğünü kaydeden Günay, ''Bu yüksek potansiyeli hep birlikte ayağa kaldırmaya çalışacağız. İzmir'i uyuyan güzel olarak nitelendiriyorum. Bu güzeli uyandırmak için hepimiz ne yapmamız gerekiyorsa seferber edeceğiz'' dedi. İzmir'in dünyanın en hızlı gelişen 4 kentinden biri olarak değerlendirildiğini, İzmir'deki yüksek potansiyeli görmeyenlerin bu saptamayı hayretle karşıladığını, ancak kenti yakından bilenler için bunun sürpriz olmadığını ifade eden Günay, ''Bunun doğru bir tespit olduğunu göreceksin, bu tespiti haklı çıkaracağız. İzmir, EXPO 2020 adayı olarak belirlenmiş bir şehirdir. İzmir'in tüm dünyada hak ettiği tanınmışlığı sağlaması için gayret sarf Edeceğiz'' diye konuştu. Törende ''İzmir'e Yön Veren'' ilk 40 isme ödülleri verildi. Listede ilk 10'da Lucien Arkas, Selçuk Yaşar, İdil Yiğitbaşı, Ekrem Demirtaş, Ender Yorgancılar, Bülent Akgermen, Tufan Ünal, Meral İnci Zaim, Kemal Çolakoğlu ve Işınsu Kestelli yer aldı. -''İzmir'in dışına taşın ama merkezi taşımayın''- Törende ödülünü Bakan Günay'dan alan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, İzmirli işadamlarının İzmir dışında yatırım yapmaya ağırlık vermesi gerektiğini dile getirerek, kendisinin de 27 yaşında İstanbul'da ofis açması sayesinde büyüdüğünü belirtti. Arkas, şöyle konuştu: ''İzmir il sınırları içinde çalışmakla bu kente yeteri kadar sermaye ve güç katamayız. Benim ailem 300 senedir burada. Başka yerde kazanıp İzmir'de harcamak daha akıllıca değil mi? İzmir'in dışına taşın ama merkezinizi taşımak şart değil. Ben uçakla gidip geliyorum, biraz eziyet oluyor ama bunun de bedeli bu... Benim bu şirketlerin başında 48 senem geçti. Türkiye'nin dışında 700 çalışanımız var. Her bir memlekette şirketlerin başında bir İzmirli vardır. O insanların verdiği sadakatli çalışma kolay bulunmuyor. Hazır adam aramayın, kendi adamınızı kendiniz yapın. Alın İzmirli gençleri değerlendirin.''