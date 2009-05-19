Günay 'hükümet' adına mı taziye sundu?

Bakanlar Kurulu toplantısı sürüyordu

Çiçek’ten başsağlığı



Dünkü açıklamasında Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, birçok çocuğun okulla, eğitimle tanışmasının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr.Türkan Saylan'ın gayreti sayesinde gerçekleştiğini söyledi.Günay, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki “Müzeler Haftası” açılış töreni öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, “Saylan'ın vefatıyla ilgili duygularını” sorması üzerine Günay, AA'nın ilk haberine göre şunları kaydetti:“Türkan Saylan'a Allah'tan sonsuz rahmet diliyorum. Kendi alanında ve özellikle eğitim alanında önemli hizmetlere katkı yaptı. Birçok çocuğumuzun okulla, eğitimle tanışması onun gayretleri sonucunda gerçekleşti. Yaptığı bütün hizmetler, iyi niyetler, gayretler için ülkem adına, hükümetimiz adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum manevi huzurunda. Sevenlerine sonsuz sabırlar diliyorum. Kendisini yeniden rahmetle anıyorum.”Ancak öğleden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılarak, Günay'ın, "ülkem adına, hükümet adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum" ifadesi, haber ajanslarının deşifre hatası nedeniyle yanlış kullanıldığı belirtildi. Açıklamada "hükümetimiz" ifadesi yerine "milletimiz" ifadesi konuldu. Düzeltmenin, Bakanlar kurulu toplantısı sürerken gönderilmesi, konunun toplantıda gündeme geldiği iddialarına yol açtı.Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Saylan’ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.