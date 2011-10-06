Günay: Evren'e soruşturma yapıyormuş gibi davranılıyor

T24- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 12 Eylül darbecilerine yargı yolunun açılmasına karşın, savcıların görevlerini yerine getirmediğini ima etti. Darbeyi düşündüğü ve planladığı için bugün generallerin tutuklandığına dikkat çeken Günay, “Darbei yapan emekli generallerle ilgili soruşturma yapıyormuş gibi davranılması beni üzüyor” diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Evren’e Devlet Başkanlığı döneminde fahri doktora ünvanı verilmesini Radikal gazetesine değerlendirirken, hakkında açılan soruşturma konusunda da görüşlerini şöyle dile getirdi:



“Darbe yapan generale fahri profesörlük verip alkışlamaları hala gözümün önünde. Oysa aynı dönemde Pakistan Darbesi’ni yapan askerlere karşı oranın hukukçuları cübbelerini çıkararak hakim ve savcılık görevlerini bırakmışlardı. Kenan Evren’den ünvanın alınması ile ilgili girişimi olumlu bulsam da buradan bir sonuç çıkacağını sanmıyorum. Çünkü çoğu hukukçularımız hala darbeyi meşru sayan bir zihniyete sahip. Bunun 30 yıl sonra konuşuluyor olması benim için çok bir şey de ifade etmiyor aslında. Çünkü 12 Eylül 2010’da yapılan referandumda 12 Eylül darbesini yapan darbecilere yargı yolunun Meclis’in ve milletin açmasına rağmen savcının lütfedip sadece Evren’in ifadesini almakla yetinmesi ve arkasından hiçbir işlem yapmaması umutlarımı söndürüyor. Darbeyi düşündüğü ve planladığı için bugün generallerin bile tutuklandığını düşünürsek darbeyi yapan emekli generallerle ilgili soruşturma yapıyormuş gibi davranmak beni üzüyor.”