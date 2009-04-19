Günay: Ergenekon hedefinden sapmamalı

Kültür ve Turizm Bakan Ertuğrul Günay, "Böyle önemli bir sürecin (Ergenekon Soruşturması) asıl hedefinden ve doğrultusundan saptırılmaması, herkesin ve başta hukuk uygulayıcılarının ana görevidir" dedi.



Bakan Günay, yaptığı yazılı açıklamada, yargı konusu bir sürece müdahil olmayı doğru bulmadığı için şu ana kadar "Ergenekon" soruşturması kapsamında bir açıklama yapmadığını, ancak bugün basında çıkan bazı haberler nedeniyle, böyle bir açıklamaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti.



"Kamuoyunda 'Ergenekon' adıyla bilinen soruşturma ve yargılamanın, Türkiye siyasal tarihi içinde demokrasinin ve hukuk devletinin sağlıklı temellere oturması açısından son derece önemli bir hukuk süreci" olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Günay, açıklamasında şunları kaydetti:



"Böyle önemli bir sürecin, asıl hedefinden ve doğrultusundan saptırılmaması, herkesin ve başta hukuk uygulayıcılarının ana görevidir.

Önceki yıllarda, 'Susurluk' adıyla bilinen soruşturma süreci, ülkede hortlatılan kısır tartışmalar, laiklik ekseninde yaratılan kavgalar ve üretilen yapay korkularla mecrasından saptırılmış ve sonuçsuz kalmıştır.

Şimdi de Ergenekon soruşturmasının asıl hedefinin, ülkemizde demokrasiye karşı kurulan tuzaklar, Türkiye'yi yeniden bir askeri müdahale ortamına sürüklemek için yapılan provokasyonlar, bu amaca yönelik terör eylemleri ve hatta cinayetler olduğu asla unutulmamalı, konuyu saptıracak, yapay tartışmalara meydan verecek girişim ve işlemlerden özenle sakınılmalıdır.



Bu soruşturma, demokrasiyi korumak ekseninde ve hukuk devleti ilkelerine özenle bağlı kalarak sürdürüldüğü ve bu yolda aydınlatıcı sonuçlar alındığı ölçüde Cumhuriyet tarihimiz içinde özel ve önemli bir yer tutacak, böylelikle demokrasi ülkemizde süreklilik ve gerçeklik kazanmış olacaktır." (aa)