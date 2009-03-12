Günay da 'Darwin sansürü'nü doğru bulmadı

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Bilim ve Teknik Dergisi'nin kapağındaki değişiklikle ilgili, "Darwin yüzünden bir kapak değişmesi ihtimalini görmüyorum. Bu yapılmışsa yanlış yapılmıştır" dedi.



Bakan Günay, Ulus'taki 1. Meclis'te katıldığı bir törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, "Bilim ve Teknik Dergisi'nin kapağındaki değişiklikle ilgili TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın değerlendirmelerini hatırlatması" üzerine Günay, dün akşam şehir dışından geldiğini ve konunun ayrıntısını bilmediğini söyledi.



Ertuğrul Günay, "Konuyu sadece basın haberleriyle biliyorum. Ayrıntısını öğrendikten sonra yorum yapabilirim. Ben de Sayın Başkan gibi TÜBİTAK'ın yıpratılmamasından yanayım. TÜBİTAK'ı yıpratacak herhangi bir tartışmaya ben de Sayın Başkan gibi taraf olmak istemem" diye konuştu.



Bir provanın hangi nedenle değiştirildiğini, bir kapağın hangi nedenle çekildiğini bilmediğini kaydeden Kültür ve Turizm Bakanı Günay, "Darwin yüzünden bir kapak değişmesi ihtimalini görmüyorum. Bu yapılmışsa yanlış yapılmıştır. Ama ayrıntısını bilmeden fazla da yorum yapmak istemem" dedi.

