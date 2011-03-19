Günay da Arınç gibi uyandırmak istemedi

T24- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, başına sıkılan kurşun yüzünden 6 gündür Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın sözlerini hatırlatan Günay, "Gördüm kendisini ama uyuyordu. Uyandırmak istemedim. Çünkü sabah saatleri uykuya daldığı an olduğunu söylediler" dedi.

Silahlı saldırı sonucu başından yaralanan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’i 6 gündür tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi’nde bugün de Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ziyaret etti.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Günay, saldırının ardından Tatlıses’in ailesi ve yakınlarından konuya ilişkin bilgi aldığını anlatarak, “Ama birkaç günden bu yana Sayın Başbakan ile birlikte hep yurtdışındaydık bildiğiniz gibi. Dün de Çanakkale’deydim. İlk defa İstanbul’a gelme fırsatı buldum ve hemen ziyarete geldim. Çok feci bir saldırı. Bir insana, bir değerli sanatçıya karşı yapılmış olması bu fecaati daha da arttırıyor. Bugün güzel haberler aldık. Sayın Başhekim arkadaşımız çok iyi bir ekiple ilgilendiklerini ve sağlık durumunun çok iyiye gittiğini söyledi. Bu hepimiz için ümit verici güzel bir gelişmedir. Geçmiş olsun dileklerimiz yineliyorum. İbrahim Tatlıses, benim değer verdiğim, çok sevdiğim, saydığım bir arkadaşım ve ülkemizin çok değerli bir sanatçısıdır. Türkiye’den, Ortadoğu’dan, Avrupa içlerine kadar çok geniş bir kilede, seveni, kendisini beğeniyle dinleyenleri vardır. Herkese geçmiş olsun diyorum. Sanıyorum bu kötü saldırının olumsuz izlerini fazla gecikmeden atlatacağız" diye konuştu.

"Uyandırmak istemedim"

Tatlıses’i görüp görmediğinin sorulması üzerine Günay, “Evet gördüm kendisi ama uyuyordu. Uyandırmak istemedim. Çünkü sabah saatleri uykuya daldığı an olduğunu söylediler. Ama Başhekim beyden çok güzel bilgiler aldım. İnşallah iyi sonuçları önümüzdeki günlerde hep birlikte görürüz" dedi.

Öte yandan hastane bahçesine basın mensupları için kurulan çadıra Tatlıses Kebap salonlarından getirilen masa ve sandalyeler ise bir kamyonete yüklenerek götürüldü.