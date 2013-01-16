Günay: Böyle bir bina mı olur

Sel felekatinin yaşandığı Antalya’ya giden bakan Ertuğrul Günay, dere kenarına kurulan yapılara tepki gösterdi.



Antalya'yı hafta sonu vuran selden, yaklaşık 2800 dönüm tarım alanı ile 1400 dönüm sera zarar gördü.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim borçlarını 1 yıllığına ertelediği sel mağdurlarını, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da ziyaret etti.

Seralardaki zarar hakkında bilgi alan Günay, Manavgat'ın Evrenseki beldesine giderek turistik tesislerde incelemelerde bulundu.

Burada, dere kenarındaki yapılara tepki gösteren Günay, “Böyle bir bina, böyle bir imar olur mu ya. Bunları bana fotoğraflayın..." dedi.

Aracından inerek yaklaşık 1 saat boyunca su basan tesisleri gezen Günay'a göre, zararın nedeni gelişi güzel yapılaşmaydı:

"Yanlış yapılanma, yanlış altyapı sorunu. Bunu köprü inşaatında da, derelerin akışının yeterince kontrol altına alınmayışında görüyorsunuz. Konaklama tesislerinin yerleşiminde de görüyorsunuz..."

Su altında kalan otelleri de gezen Bakan Günay, turizmcilerle bir toplantı yaparak sorunlarını dinledi.