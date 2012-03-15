Günay bakanlığındaki taciz iddiasına yanıt verdi

HÜLYA KARABAĞLI - T24 / Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge kurulunda görevli N.K.’nin mahkemeye taşıdığı cinsel taciz ve mobbing iddialarında müfettiş raporunu beklediklerini söyledi. N.K.’nin, Çanakkale’den Edirne’ye sürgün edilmesine Bakan Günay, “Yürütülen bir davanın selameti açısından görev yeri değişiklikleri yapılabilmektedir” yanıtını verdi.

İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, sendika ve kadın örgütlerini aylardır ayağa kaldıran bakanlık çalışanı N.K.’ya cinsel istismar iddialarını sorduğu Kültür Bakanı Ertuğrul Günay yanıtları gönderdi.

Tacizin ses kayıtları

Bakan Günay yanıtında, N.K.’nin cinsel taciz iddiasıyla ilgili delil olarak mahkemeye sunduğu ses kayıtlarının bilirkişi tarafından incelendiğini, teknik heyetin montaj olup olmadığını belirleyeceğine dikkat çekti. Bakan, “Bilirkişi Raporunun Müfettişliğe iletilmesi sonrasında ilgililerden yazılı açıklama istenmiş olup, ilgililerden gelecek cevabi yazılar sonucunda ilgili Müfettişlikçe konu değerlendirilerek soruşturma raporu düzenlenecektir” bilgisini verdi.

‘Davanın selameti açısından görev yeri değişebilir’

Günay, Çanakkale’den Edirne’ye görev değişikliği sorusuna, “Herhangi bir kamu çalışanının mahkemeye başvurması yasal bir hak olmakla birlikte yürütülen bir davanın selameti açısından görev yeri değişiklikleri yapılabilmektedir” diye yanıt verdi.