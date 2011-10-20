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'Gün kardeşliğimizi bütün dünyaya gösterme günüdür'

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ''Gün bütün olumsuzluklara rağmen, bütün kötülüklere

20 Ekim 2011 03:00

T24 - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ''Gün bütün olumsuzluklara rağmen, bütün kötülüklere rağmen kardeşliğimizi daha da pekiştirmeye ve bütün dünyaya gösterme günüdür. Gün sabır ve metanet günüdür. Şehitlerimize dua etme, aslında canilerin şahsında kaybolan insanlığa acıma günüdür'' dedi.  

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlediği, ''Din Görevlilerinin Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmetiçi Eğitim Kursu''nda konuşan Mehmet Görmez, önceki gün Bitlis'te, dün de Hakkari'de şehit olanlara yüce Allah'tan rahmet, yaralılara sıhhat ve afiyet, ailelerine ve Türk milletine de başsağlığı diledi.

''Yeryüzünün bir imtihan dünyası'' olduğuna işaret eden Görmez, şunları söyledi: 

''Bireylerin, fertlerin olduğu gibi milletlerin, devletlerin de imtihanları vardır. Yüce Rabbimiz bu imtihanlardan kurtulmayı milletimize ve bütün alemi İslam'a nasip eylesin. Gün bütün olumsuzluklara rağmen, bütün kötülüklere rağmen kardeşliğimizi daha da pekiştirmeye ve bütün dünyaya gösterme günüdür. Gün sabır ve metanet günüdür. Şehitlerimize dua etme, aslında canilerin şahsında kaybolan insanlığa acıma günüdür. Öldürülen insanın şahsında bir insan yok olur, ama Kur'an-ı Kerim'e göre aslında onun şahsında bütün insanlık yok olmuş gibi olur. Öldürenin şahsında insanlık yok edilir. Bu sebeple öldürenlerin şahsında kaybolan insanlığa acımak gerekir.''

Diyanet İşlerinin en önemli görevinin toplumu din konusunda aydınlatmak olduğunu vurgulayan Görmez, ilim sahibi olup, bunu başkalarıyla paylaşmanın herkesin görevi olduğunu, ancak işin tabiatı gereği hayatının tamamını bu işe vakfeden insanların bulunduğunu kaydetti.

Din görevlilerinin görevinin, yaşadıkları toplumu aydınlatmak ve İslam'ın nuruyla buluşturmak olduğunu belirten Görmez, ancak özellikle son yıllarda daha farklı bir yöntemle bu hizmetin ifa edildiğini söyledi.


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