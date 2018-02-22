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"Gün gelir, herkesin Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi savunucuya ihtiyacı olur"

"Gergerlioğlu'na hapis cezası, insan haklarına verilmiş bir cezadır"

22 Şubat 2018 15:55

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski MAZLUMDER Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında  "terör örgütü propagandası" yaptığı suçlamasıyla verilen 2.5 yıl hapis cezasına tepki gösterdi. Tanrıkulu, "Gün gelir, herkesin Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi savunucuya ihtiyacı olur" dedi.

İnsan Hakları Savunucusu Gergerlioğlu, sosyal medyada  ‘terör propagandası’ yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Gergerlioğlu, "Ben hayatım boyunca insan haklarından yana oldum. Çatışmaları reddettim, konusma ve uzlaşmadan yana oldum, kimlik ayırt etmeksizin ve özdeşleştirmeden herkesin hakkını savundum" demişti.

Twitter'dan Gergerlioğlu açıklamasını paylaşan Tanrıkulu, "Her zaman insandan, haktan, insanların hakkından yana olmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu’na hapis cezası, insan haklarına verilmiş bir cezadır. Oysa herkesin gün gelir Gergerlioğlu gibi savunucuya ihtiyacı olur" dedi.

Gergerlioğlu hapis cezasına ilişkin olarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Kocaeli 2. ağır ceza mahkemesinde 22 Şubat 2018 tarihinde yapılan duruşmada bir barış gününde 'çocuklar ölmesin, analar ağlamasın' temasıyla oluşturulan mizansen fotoğrafın altına sosyal medya hesaplarımda 'bu fotografa bakıp niye bu savaşın bitirip tüketmekten başka bir anlamı olmadığını anlarsınız. Analar aynı, bayraklar farklı..!Ölünce farkımız kalmıyor birbirimizden..! Çocuklarımızın tabutu yan yana duracağına, dirileri yan yana dursun, eşitçe, kardeşce ve omuz omuza..!' yazmamdan dolayı hakkımda terör örgütü propagandası yaptığım suçlamasıyla 2.5 yıl hapis cezası verilmiştir.

Ben hayatım boyunca insan haklarından yana oldum. Çatışmaları reddettim, konusma ve uzlaşmadan yana oldum, kimlik ayırt etmeksizin ve özdeşleştirmeden herkesin hakkını savundum. Hukukun rafa kaldırıldığı bu dönemde hakkımda verilen bu cok haksız kararı kabul etmiyor ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bu topraklarda tüm kimliklerin, görüşlerin insan haklarına uygun, özgür bir hayatı yaşayabilmesi için mücadeleme devam edeceğim. 
İnanılmaz zalimliklerin, vicdansızlıkların hukuk adına yapıldığı bu dönemin geçmesi için umudumu yitirmeyeceğim ve gerçek hukuka ulaşmak icin gayretime devam edeceğim."
 

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gergerlioğluhaberaçıklamasezgin tanrıkuluinsan hakları
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