-GÜMÜŞÜN GETİRİSİ, ALTIN VE BORSA'YI GEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 08.10.2010 - Dünyanın yaşadığı finansal kriz sonrasında yatırımcıların daha fazla ''güvenli liman'' olarak gördükleri altında tüm zamanların rekoru kırılırken, Borsada 67.000 puan seviyeleri görülürken, 23,5 dolar civarındaki ons fiyatıyla son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşan gümüş, yatırımcısına altın ve Borsadan daha fazla kazandırdı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, bu hafta içinde yüzde 3,0'ü aşan bir artış oranıyla 1,3650 doları görerek rekor kırdı. Bu sabahki değerler itibariyle biraz gevşeyen altının ons fiyatında yıl başından bu yana gerçekleşen artış oranı yüzde 21,49 olurken, gümüş fiyatındaki haftalık yükseliş yüzde 1,89, sene başından bu yana gerçekleşen yükseliş ise yüzde 33,43 oldu. Borsa ise dünkü kapanış baz alındığında, yılbaşından bugüne kadar yatırımcısına yüzde 26,38 kazandırdı. İMKB Ulusal 100 Endeksi dün 67.277,03 puanla tüm zamanların zirvesine ulaştı. Borsa, altın ve gümüşte ulaşılan rekorların hepsinin bu hafta içinde kırılmış olması bir başka önemli tespit oldu. İstanbul Altın Borsası (İAB) Başkan Vekili Osman Saraç, konuyla ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Ekim 2010 tarihi itibariyle İAB'de 2010 yılında yaklaşık 300 ton gümüş işlemi gerçekleştiğini, İAB üyelerince 2010 yılında gerçekleştirilen gümüş ithalatının ise Ekim ayı başı itibariyle 19,600 kilogram kadar olduğunu bildirdi. Gümüşün Türkiye'de üretimi yapılan bir metal olup, ithalatının son yıllarda düşüş eğiliminde olduğunu belirten Saraç, İAB üyesi Eti Gümüş'ün Kütahya'daki tesislerinde çıkardığı gümüşü İAB'ye getirdiğini ve burada işlem gören gümüşün daha sonra tüketicilere satıldığını ifade etti. Saraç, gümüş fiyatlarının 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: ''Fiyatların bu kadar yükselmesinin nedenleri arasında; son dönemlerde emtialarda yaşanan yükseliş, gümüşün de altın gibi bir kıymetli maden ve güvenli liman sayılması, fiyatının altına göre ucuz olmasından dolayı yatırımcılar için altına bir alternatif olması, artan endüstriyel talep ve özellikle de son dönemlerde yatırım talebi gelmektedir. Altın gibi gümüşte de son yıllarda geliştirilen finansal ürünler, yatırımcıların bu kıymetli madenlere erişimini kolaylaştırdı. Yatırımcıların menkul kıymet borsalarında hisse satın alarak gümüşe yatırım yapabilecekleri gümüşe dayalı borsa yatırım fonları bulunmaktadır. Dünyanın en büyük gümüşe dayalı borsa yatırım fonu iShares Silver Trust Fonunun gümüş varlıkları 5 Ekim itibariyle 94,32 ton artarak 9,877.20 tonla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır.'' -''GÜMÜŞ DE ÜLKEMİZDE YATIRIM AMAÇLI TALEP GÖREBİLİR''- İAB verilerine göre 31 Ağustos 2010 tarihinde 926 TL/kg olan gümüşün, 4 Ekim'de 1,020 TL/Kg'a yükseldiğini, bunun, bir ay gibi kısa bir süre içinde TL bazında yüzde 10,15'lik bir artışa denk geldiğini kaydeden Saraç, özellikle TL'nin dolar karşısında değerlendiği düşünüldüğünde gümüşün fiyat artışının daha belirgin bir şekilde göze çarptığını, aynı dönemde gümüşün dolar cinsinden fiyat artışının ise yüzde 20 civarında olduğunu belirtti. Türkiye'de gümüşün daha çok endüstriyel kullanım alanına sahip olduğunun altını çizen Saraç, gümüşün en yaygın fotoğrafçılık, kuyumculuk ve elektronik alanında kullanıldığını, dolayısıyla Türkiye'de altın gibi yatırım amacıyla kullanılmadığını ifade etti. Dünya genelinde merkez bankalarının para birimlerinin değerini düşürme çabalarının altın ve gümüş fiyatlarına destek verdiğine dikkati çeken Saraç, son olarak Ekim ayı başında Japonya Merkez Bankasından gelen ''sürpriz'' faiz indiriminin ABD Merkez Bankası FED'in de daha fazla parasal gevşemeye gideceği beklentisini artırmasından sonra kıymetli madenlerde de yükselişin sürmesinin beklendiğini belirtti. Altın fiyatlarında yıl sonu itibariyle 1,400 $/ons ve önümüzdeki yıl 1,500 $/ons beklenirken, gümüş fiyatlarının da bir yıl içerisinde ons başına 25–30 $/ons aralığında bir seviyeye ulaşmasının beklendiğini kaydeden Saraç, ''Dünyada giderek artan bir şekilde gümüşe yatırım amacı ile bakılmakta ve her geçen gün gümüş bir yatırım olarak daha fazla kabul görmektedir. Gümüş, altına göre daha ucuz bir yatırım olması bakımından yatırımcılarca tercih edilmektedir. Saklaması Borsamızda yapılan altına dayalı fonlarımız olmasına karşın, ülkemizde gümüşe dayalı bir fon bulunmamaktadır. Gümüş, ülkemizde endüstriyel kullanım alanına sahiptir. Bununla beraber önümüzdeki yıllarda fiyatı hızla artan bir emtia olarak gümüş de ülkemizde yatırım amaçlı talep görebilir'' değerlendirmesini yaptı. -''GÜMÜŞ KÜLÇEYE YATIRIMDA YÜZDE 20-30 ARTIŞ'' İstanbul Altın Rafinerisi Başkanı Özcan Halaç ise altındaki fiyatın yüksek kalmasının insanları takı amacıyla gümüşe yönelttiğine işaret ederek, ''Altın bu kadar yüksekken altın takı alacak kişi sayısı azalacak. Takı takmak isteyen insanlar da bu durumda altın yerine gümüşe yönelecek. Bu beklenti gümüş fiyatının yükselmesinde etkili oldu. Altın, artık tamamen dolar ve avro gibi yatırım yapılan bir araç oldu. Dolayısıyla altının yerine takı olarak gümüşün alması beklentisi gümüşün fiyatını artırıyor'' diye konuştu. İnsanların, değerli bir maden olmasından dolayı altını koruduğunu, gümüşün ise fiyatının düşük olması nedeniyle genellikle alınıp bir tarafa atıldığını ifade eden Halaç, ''Ama bu saatten sonra insanlar fiyattaki yükselişe dikkat ederek koruyabilirler. Ayrıca altının fiyatı belirgindir. Gümüş ise tezgah ve pazarlarda da satıldığı için geri dönüşümünde büyük fiyat farkı olabiliyor'' dedi. Özcan Halaç, İAR olarak gümüşe yatırım yapmak isteyenler için piyasaya külçe gümüş sunduklarını, buna talebin arttığını ve son zamanlarda gümüş külçeye yatırımda yüzde 20-30 civarında artış gördüklerini bildirdi. Altının dolar bazında yükseldiğinin altını çizen Halaç, ''Doların düşük olması, altını TL bazında yerinde saydırıyor. Ama dolar bazında altın yükseliyor. Altının şu andaki yükselmesi parite kaynaklı. Altının kendi yükselişi söz konusu değil'' yorumu yaptı.