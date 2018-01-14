T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gümüşlük Koyu'nda Akdeniz foku heyecanı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'daki Gümüşlük Koyu'na son 1 haftada zaman zaman gelen Akdeniz foku, görenleri şaşırttı

14 Ocak 2018 19:07

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'daki Gümüşlük Koyu\'na son 1 haftada zaman zaman gelen Akdeniz foku, görenleri şaşırttı. Son olarak bu sabah uyumak için çıktığı bir sandalın üzerinde fark edilen sevimli fok, daha sonra tekrar suya girip, gözden kayboldu.
Gümüşlük Koyu\'na bu sabah erken saatlerde giren Akdeniz foku ilgi odağı oldu. Önce plaja çıkan 2 metre boyundaki fok, daha sonra koydaki sandallardan birinin üzerinde biri süre uyudu. Ardından tekrar denize giren sevimli fok, gözten kayboldu. Fokun, son bir hafta içinde 3\'üncü kez koya geldiğini söyleyen evli, iki çocuk annesi bilgisayar uzmanı Melek Cansun, \"Yılbaşında iki haftalık tatil için İzmir\'den Bodrum\'a geldik. Bu sabah yürüyüş yaparken, koydaki bir sandalın üzerinde hareket eden bir şey görünce şaşırdık, Yaklaştığımızda Akdeniz foku olduğunu gördük. Başkaları da foku görmüş. Fokların, buraya yarım mil uzaklıktaki Çavuş Adası\'ndaki mağaralarda barındığını biliyoruz. Belki de yiyecek bulmak için buraya gelmiştir\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTERBODRUM Muğla DHA BODRUM KoyuAkdenizSonGümüşlük KoyuArdındanFokunMelek CansunBodrumBuYaklaştığımızda AkdenizBaşkalarıFoklarınAdasıBelkiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24