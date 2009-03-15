Gümüşlük hediye mi edilecek?

Bodrum'da 178 bin metrekare arsa toplayan iş adamı Mehmet Durmaz'ın imar izni için DP adayını belediye başkanı seçtirmeye çalıştığı konuşuluyor



Bodrum Gümüşlük Koyu’nda bir işadamı SİT alanında 170 bin metrekare arazi aldı. Araziye inşaat yapamayan işadamının kendine yakın bir belediye başkanı seçtirmeye çalıştığı iddiası yarımadayı karıştırdı.



Sadece 2 bin 849 seçmenin bulunduğu beldede, DP adayının yaptığı harcamalar, dağıttığı altınlar, AKP ve MHP adaylarının ise son dakikada adaylıktan çekilmesi iddiaları güçlendiriyor.



Gümüşlük Bodrum’un en batı noktasında cennet bir koy. 2 bin 500 yıllık batık Myndos şehrinin üzerinde kurulu. Denizaltında kalan antik şehre Bodrum’dan özel yapım akvaryum teknelerle geziler düzenleniyor. Gümüşlük Koyu’nun tamamı SİT alanı. Tek bir çivi çakmak dahi yasak. Bodrum Yarımadası’nın bugüne kadar korunabilmiş nadir, bakir koylarından biri. Gümüşlük şimdi betonlaşma tehlikesiyle karşı karşıya. Vatan gazetesinin haberine göre, bugünlerde yarımada, silah ticareti yapan işadamıyla ilgili söylentilerle çalkalanıyor. İddiaya göre bu işadamı Gümüşlük’te süper lüks villalar ve 5 yıldızlı otel yapmak istiyor. İşte Bodrum’da herkesin konuştuğu iddianın detayları:



Olayların odak noktasındaki işadamı Mehmet Durmaz. Durmaz silah tüccarı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne silah satıyor. İsrail’le yapılan silah anlaşmalarında adı geçiyor. Son dönemde Gümüşlük’le yakından ilgili. Yaklaşık 10 yıldır Gümüşlük Koyu’nun denize sıfır en güzel noktalarındaki arazileri belde halkından tek tek satın almış. Durmaz’ın bugüne kadar topladığı arazilerin toplamı 177 bin 903 metrekareyi bulmuş. Gümüşlük sahilindeki arazilerin neredeyse onda biri artık Mehmet Durmaz’a ait.



Tamamı SİT alanı



Mehmet Durmaz’ın satınaldığı arazilerin tamamı ise SİT alanında bulunuyor. Çivi çakması dahi yasak. Ama Durmaz burada süper lüks villalar inşaa etmek istiyor. Bir gecede yaptığı kaçak iki villa belediye tarafından yıkılmış. Başka denemeleri de CHP’li belediye tarafından engellenmiş. Belediye engelini aşamadığı için yıllardır hayal ettiği projelerin hiçbirini gerçekleştiremeyen Durmaz, başka çareler de denemiş.



Hileli arkeoloji raporu



Mehmet Durmaz, 2. derece SİT alanı olan arazilerini 3. dereceye indirmek ve bu sayede kısmi inşaat izni alabilmek için de çok çaba sarfetmiş. 2005 yılında Bodrum Müzesi’ne başvuran Durmaz, arazisinde tarihi kalıntı olmadığını kanıtlamak için sondaj kazıları yaptırmış. Arkeolog Bahadır Berkay ve ekibi tarafından hazırlanan rapor gerçekten istediği yönde olmuş. Ama ihbarlar üzerine yapılan soruşturma sonunda raporun gerçekleri yansıtmadığı tespit edilince Bahadır Berkay Mardin’e sürülmüş.



DP adayına açık destek



Mehmet Durmaz’ın şimdi hedefi yerel seçimler. Kendine yakın bir ismi belediye başkanı yapıp işlerini yürütmek istediği iddia ediliyor. Durmaz, yerel seçimde Demokrat Parti adayı Mehmet Tire’ye açık destek veriyor. Tire emekli bir asker. Son olarak Aydın İl Jandarma Komutanlığı yapmış. Tire Durmaz’la ilgili iddiaları yalanlıyor.



“Herkes destekleyebilir”



Mehmet Tire, seçim bürosundakilerin Gümüşlük’te olduğunu teyit etmelerine rağmen telefonda sürekli şehir dışında olduğunu söyledi. Israrımız sonunda telefonda sorularımızı yanıtlayan Tire, şunları söyledi:



Mehmet Durmaz’ın MHP ve AKP adaylarına telkinde bulunduğu ve onların adaylıktan bu nedenle çekildikleri konuşuluyor...



“Bu iddialarla benim hiç ilgim yok. Alakam da yok onlarla. Herhalde özgür iradeleriyle karar vermişlerdir.



Durmaz sizi destekliyor mu?



Bu bir seçimdir. Herkes birileriyle beraber olacak. Kendisinin bizden yana olduğunu biliyorum. Oyunu bizden yana kullanacağını biliyorum.



Size parasal katkısı oluyor mu?



Hayır, hayır. Kesinlikle hayır.



Altın dağıttığınız söyleniyor?..



Alan varsa yanıma gelsin.



Durmaz’ın geniş araziler aldığı ama belediyeyle sorunlar yaşadığı bu nedenle çıkar beklediği için size destek verdiği iddia ediliyor...



Hiçbir destek almadım. O adamla da bu konularda hiç görüşmedim. Tapuya gidebilirsiniz. Bu adamın ne kadar arazisi var öğrenebilirsiniz. Bu adamın arazileriyle ilgim yok. Ben buraya vatandaş istediği için gelip aday oldum. Yoksa birileri istediği için değil.



'Otel inşaatı vaat edildi'



Gümüşlük’ün CHP’li Belediye Başkanı Mehmet Ülküm de iddialarla ilgili şunları söylüyor: “Karşı adayın bir takım kişilere vaadlerde bulunduğunu duyuyoruz. Bu yaygın bir söylenti halinde devam ediyor. Bazı kişilere, maddi çıkarlar vaadettiği söyleniyor. 2035’e göre imar planları yaptık. Bunlarda bir takım değişiklikler yapmayı vaadettikleri, buraya 5 yıldızlı oteller yaptırılacağı, kazanmaları halinde bu inşaatlar için izin verileceği konuşuluyor.”



İki aday son anda çekildi



GümüŞlük’te konuşulan iddialarla ilgili en somut gelişme AKP ve MHP adaylarının son dakikada adaylıktan çekilmesi. AKP adayı Ömer Aydın ve MHP adayı Osman Demir’in partilerinin yeni aday göstermesine fırsat bırakmayacak şekilde son dakikada aynı anda istifa etmesinin Durmaz’ın telkiniyle olduğu iddia ediliyor. AKP ve MHP’nin Bodrum’daki 11 beldeden sadece Gümüşlük’te aday göstermemiş olması kimsenin dikkatinden kaçmıyor.



'Kolestrolüm yüksek'



Hastalığı nedeniyle adaylıktan çekildiğini savunan AKP’li Ömer Aydın, “Demokrat Parti adayı Mehmet Tire lehine istifa ettiğiniz söyleniyor, doğru mu?” sorumuza karşılık, “Hayır, ben rahatsız olduğum için istifa ettim. Hastaneye gittim, kan tahlili yaptırdım. Biraz kolestrolüm yüksekmiş. Ama yine de başımın dönmesi geçmedi. Ayın 17’sinde beyin tomografisi çektireceğim. Sonra bakacağız. Tedavi olmaya çalışıyorum. Bu şekilde, ileri geri koşturacak halim yok yani” dedi. Aydın, işadamı Durmaz’ı tanımadığını, son dönemde de hiç görüşmediğini ileri sürdü. Aydın, “Adamlarıyla görüştünüz mü?” sorumuza da, “Yok, benim onlarla bir ilgim yok. Zaten parti beni geç seçti. Kazanmamız pek mümkün değildi. İnanın rahatsızım, ileri geri koşturacak halde değilim. Ben yine AKP’liyim” diye konuştu.



'Ekonomik kriz nedeniyle çekildim'



AKP adayıyla birlikte MHP adayının da yerlerine yeni aday çıkarılamayacak yarımadada en çok konuşulan konulardan biri.



Adaylığı bırakan MHP’li Osman Demir de kazanamayacağını bildiği ve bu ekonomik krizde boşu boşuna 50-60 milyar liralık harcama yapmak istemediği için adaylıktan çekildiğini ileri sürdü. Osman Demir, Mehmet Durmaz veya bir adamıyla hiçbir görüşmesinin olmadığını savundu.



MHP son seçimlerde 923 oyla kazanan CHP’nin ardından 316’ün üzerinde oy alarak ikinci olmuştu.



Promosyon Recep İvedik ve altın



GÜMÜŞLÜK’TE Demokrat Parti’nin yaptığı seçim harcamaları bir beldenin boyutlarını fazlasıyla aşmış. Bodrum-Gümüşlük yolunun kenarındaki ’billboard’ların bir ikisi dışında tamamı DP adayı tarafından kiralanmış. Beldedeki yaklaşık 300 genç dolmuşlarla Recep İvedik’i izlemek üzere Bodrum’a, OASIS Alışveriş Merkezi’ndeki sinemaya götürülmüş. Beldenin tek lokantasında 12.00-13.00 arasında bedava yemek verildiği iddia ediliyor. Hatta DP Adayı Tire’nin bizzat seçmenlere altın dağıttığı konuşuluyor. Bu iddialar beldede yaşayanların anlattıklarıyla da doğrulanıyor. Tire’nin elinden aldığı altını gösteren beldoe sakinlerinden emekli asker Mustafa Bahar, “Tire, bir albay emeklisi, bu kadar masrafa onun gücünün yetmeyeceğini tahmin ediyorum. Hergün yemek veriyorlar, içki veriyorlar. Gezi düzenliyorlar” diyor.



Beldede bulunan gençler, araçlarla Bodrum’a Recep İvedik filmini izlemeye götürülmüş. Beldenin gençleri de bunu doğruluyor.



Adayla işadamı aynı karede



Seçim süreci başladığından beri Gümüşlük’ten ayrılmayan Mehmet Durmaz, birçok organizasyonda Tire’yle birlikte boy gösteriyor. İşadamı Durmaz, (önde soldan ikinci) yukarıdaki fotoğrafta Gümüşlük’te yaptırdığı okulun protokol töreninde Muğla Valisi (ortada) görülüyor. Fotoğrafta en sağ başta bulunan ise Durmaz’la hiçbir ilgisi bulunmadığını söyleyen DP adayı Mehmet Tire.

