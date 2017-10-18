Gümüşle bezenen kadınlar

Çin'in güney doğusundaki dağlık Guizhou eyaletinde yaşayan Miao etnik grubuna mensup kadınlar düğün, cenaze, festival gibi özel günlerde ağır işlemeli gümüş başlıklar ve kolyeler takıyor. Guanghui Wu evlendiğinde üzerinde 10 kg gümüş takı vardı.

Birçok aile, gereken gümüşü alabilmek için düğünden 10 yıl önce para biriktirmeye başlıyor.

Wu'nun ailesi en az üç kuşaktır gümüş işliyor. Toplum hızla değişse de Wu bu geleneği unutmak istemediğini söylüyor.

"Gümüşsüz kadın, kadın değildir." Eski Miao atasözü

Miaolar 9 milyona yaklaşan nüfusuyla Çin'deki en büyük etnik azınlıklardan biri. Çinliler onları kadınların geleneksel giysi renkleriyle tanımlıyor. Hunan bölgesindekilere Kızıl Miao, güney Siçuan'dakilere Yeşil ve Mavi Miaolar deniyor.

Kız çocukları küçük yaştan itibaren nakış işlemeyi öğreniyor. Yaşları ilerledikçe kadınlar daha basit giyinmeye başlıyor. Ağır işlemeli başlık ve kolyeler ise genç kadınlar için.

Wu'nun babası köyde 100 yıldır var olan gümüşçülük mesleğini devam ettiriyor. Gümüş dükkanı açmak için köy yakınlarındaki bir şehre, Kaili'ye taşınmışlar. Burada metal bir kap içindeki gümüşü eritiyor.

Şehre taşınınca gelirleri arttığı için daha fazla gümüş alabiliyorlar. Wu'nun babası gümüş takıları yaparken annesi Zilan da bunları temizleyip kurutuyor.

Geçmişte Miaoları Çin kültürüne entegre etme çabaları gösterilmiş olsa da son dönemlerde kendi geleneklerine ilgi giderek arttı. Elişleri nedeniyle bölgede turizm de canlandı.

Nüfusu 2000'e yakın olan köyde Wu'nun ailesinin de hala bir evi var. Buradaki insanların yarısı tarımla, yarısı gümüş imalatıyla uğraşıyor.

Ama gençlerin çoğu şehre göç ettiği için Miao nakış ve gümüş işleme sanatının yeni kuşaklara aktarılması tehlikeye girebilir.

Wu'nun annesiyle babası evlendiğinde 1 kg gümüş takıları varmış. Wu ise 10 kg gümüş takı ile evlenmiş. 29 yaşında olan Wu, Kaili'de hemşire olarak çalışıyor.

Ama geleneklerinin unutulmaması için kültürünü çocuklarına aktarmakta kararlı olduğunu söylüyor