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Spor

Gümüşhanespor'da Ziya Doğan dönemi

GÜMÜŞHANE, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor'da teknik direktörlük görevine Ziya Doğan getirildi

26 Ocak 2018 20:25

GÜMÜŞHANE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor\'da teknik direktörlük görevine Ziya Doğan getirildi. 
Gümüşhanespor Kulübü\'nden yapılan açıklamada teknik direktörlüğüne Ziya Doğan\'ın getirildiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
\"Yeni teknik direktörümüz Ziya Doğan\'ın kulübümüze kazandırma sürecinde emeği geçen Gümüşhane Valisi Okay Memiş\'e onursal başkanımız ve milletvekilimiz Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş\'a, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen\'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Deplasmanda karşılaşacağımız Konya Anadolu Selçukluspor müsabakası karşısında antrenör Mutlu Dervişoğlu Gümüşhanesporumuzun teknik adamlık görevini üstlenecektir.\"
 

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