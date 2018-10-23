Gümüşhanespor'da Metin İlhan dönemi başladı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Gümüşhanespor\'da Ziya Doğan\'ın istifasının ardından teknik direktör Metin İlhan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Gümüşhanespor, 8\'inci haftasında konuk ettiği Sakaryaspor\'a 2-0 mağlup olmuş, teknik direktör Ziya Doğan istifa etmişti. Teknik direktör arayışına giren kırmızı-beyazlı ekip daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör Metin İlhan ile kulübün Tekke Köyü Tesisleri\'nde düzenlenen basın toplantısında sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

İmza töreninde konuşan Kulübün ikinci başkanı Günay Muslu, istifa eden teknik direktör Ziya Doğan ve ekibine emekleri için teşekkür ederek, \"Yeni hocamız Metin İlhan ile anlaşma sağladık. İnşallah daha güzel günler için birlik ve beraberlik içinde olarak daha iyi yerlere getireceğiz. Hocamız ile sezon sonuna kadar anlaştık. Ancak hocamızla ileriye dönük planlarımızda var\" dedi.

Gümüşhanespor\'da üçüncü dönemi olduğunu hatırlatan teknik direktör Metin İlhan ise imza töreninde gerçekleştirdiği konuşmada, \"Geçmiş dönemlerden yarım kalan bir işimiz var. Amacımız o yarım kalan işi tamamlamak. Sözleşmemin süresi çok önemli değil. Burada kaldığım sürece elimden geleni yapmaya çalışacağım. Aklım hep Gümüşhanespor\'daydı. İnşallah hedeflerimize ulaşırız. Gümüşhanespor\'a küçük hedefler için gelmedim. Şuan da Play-Off potasına girmek için, 8-9 puan fark var. Biz seri galibiyet alarak farkı indirebileceğimizi düşünüyorum\" diye konuştu.

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