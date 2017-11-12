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Spor

Gümüşhanespor-Niğde Belediyespor: 2-0

GÜMÜŞHANE,(DHA)  STAT: Yeni Şehir HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xxx), Mert Pekmezci (xxx), Mert Bulut (xxx) GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin Akınay (xxx), Fırat Arıkan (xxx), Furkan Yaman (xx), Musa Sinan Yılmazer (xx) (Dk

12 Kasım 2017 19:04

GÜMÜŞHANE,(DHA) 

STAT: Yeni Şehir

HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xxx), Mert Pekmezci (xxx), Mert Bulut (xxx)

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin Akınay (xxx), Fırat Arıkan (xxx), Furkan Yaman (xx), Musa Sinan Yılmazer (xx) (Dk. 45 Berk x), Serhat Mermer (xx) (Dk. 53 Melih xx), Kaan Söylemezgiller (xx), Servan Taştan (xx), Muharrem Doğan (xx), Ersel Aslıyüksek (xx) (Dk. 76 Ramazan Işık xx), Mehmet Cansın Çiçek (xx), Dilaver Güçlü (xxx)

NİĞDE BELEDİYESPOR: Metin Uçar (xx), Seçkin Getbay (xx), Mehmet Gürkan Öztürk (xx) (Dk. 62 Emre Öztürk x), Uğur Ayhan (xx) (Dk. 83 Oktay) Hakan Çevik (xx), Tunç Murat Behram (xx) (Dk. 62 Ömer Yıldız x), Volkan Özcan (xx), Sefa Aksoy (xx), Cabir Coşar (xx), Taner Yılmaz (xx), Volkan Geyik (xx).

GOLLER: Dk. 89 Furkan Yaman, Dk. 90 Berk İsmail Ünsal (Gümüşhanespor)

TFF 2.lig, Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Niğde Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.

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