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Spor

Gümüşhanespor, Avni Aker'de Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti

İki takım taraftarları maçı tribünde yan yana izledi

02 Aralık 2016 01:24

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu ilk maçında iki Karadeniz temsilcisinin karşı karşıya geldiği maçta Trabzonspor evinde Gümüşhanespor'a 1-2 kaybetti.

24. dakikada Muhammed Demir'in golüyle öne geçen Trabzonspor'un üstünlüğü sadece 5 dakika sürdü. Yediği golden sonra atak futbolunu arttıran Gümüşhanespor Muhammed Calhanoğlu'nun ayağından gelen golle skoru 1-1'e taşıdı.

İkinci yarıda her iki takımın da karşılıklı pozisyonlar bulduğu karşılaşmada gol fırsatını 84. dakikada Gümüşhanespor yakaladı. Salih Zafer Kurşunlu'nun golüyle Gümüşhanespor maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

 

İki takımın taraftarları tribünde yan yanaydı

 

Hüseyin Avni Aker Stadyumu'ndaki Trabzonspor-Gümüşhanespor mücadelesinde misafir tribün bilet uygulaması yapılmadı.

Karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları da yan yana gelerek aynı tribünlerde yer aldılar. Trabzonspor taraftarı bu karşılaşmaya beklenen ilgiyi göstermezken, az sayıdaki konuk ekip taraftarı da Avni Aker tribünlerinde yerlerini aldı. Karşılaşma öncesi iki takımın futbolcuları da tribünlere çağrılarak alkışlandı.

 

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