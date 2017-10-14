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Spor

Gümüşhanespor - Karşıyaka: 5-0

GÜMÜŞHANE, (DHA) STAT: Bayburt Genç Osman HAKEMLER: Yakup Bakır (xx), Barış Çiçeksoyu (xx), Hasan Erdoğan (xx) GÜMÜŞHANESPOR: Hasan (xxx)- Recep (xx), Salih (xxx), Ziya (xxx), Furkan (xx)(Dk

14 Ekim 2017 20:02

GÜMÜŞHANE, (DHA)

STAT: Bayburt Genç Osman

HAKEMLER: Yakup Bakır (xx), Barış Çiçeksoyu (xx), Hasan Erdoğan (xx)

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan (xxx)- Recep (xx), Salih (xxx), Ziya (xxx), Furkan (xx)(Dk. 70 Ersel xx), Musa (xxx),(Dk. 83 Onur), Oktay (xxx), Kağan (xxx), (Dk. 58 Servan xx), Mehmet (xx), Melih (xxx),Dilaver (xxx) 

KARŞIYAKA: Erhan (x)- Cenk (x), Arif (x) (Dk. 46 Hakan x),  Ali (xx), Tayfun (x), Can  (x) (Dk.83 Muhammet), Battal (xx) (Dk. 69 Harun ), Mustafa (x), Metin (x), Abdulhamit (x), Anıl  (x)

GOLLER: Dk. 15 Kağan,  Dk. 23 Furkan (penaltı), Dk. 51 Oktay, Dk. 71 Dilaver, Dk. 80 Ersel (Gümüşhanespor)

SARI KART: Kağan (Gümüşhanespor), Erhan, Arif, Tayfun, Abdulhamit, Can, Hakan, Harun (Karşıyaka)

TFF 2’inci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Gümüşhanespor, sahasındaki bakım nedeniyle Bayburt’ta oynadığı maçta Karşıyaka’yı 5-0 mağlup etti.

15’inci dakikada Gümüşhanespor atağında Kağan, ceza sahasının sol çaprazından topu sürükleyerek ceza alanının içerisine girdi. Sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0.

22’inci dakikada ceza sahasında Musa, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düşürülünce hakem penaltı düdüğü çaldı. Penaltı vuruşunu kullanan Furkan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0.

45’inci dakikada Oktay’ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı plase vuruş auta çıktı.

51’inci dakikada Melih’in ara pasında topla buluşan Musa’nın ortasında ceza sahasında Oktay’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0

71’inci dakikada Musa’nın vuruşunda kaleciden dönen topu Dilaver ağlarla buluşturdu. 4-0.

80’inci dakikada Dilaver’in pasında topla buluşan Ersel’in ceza sahası önünden şutunda top ağlarla buluştu. 5-0.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

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