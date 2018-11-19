Gümüşhane'deki olaylı maçta gözaltına alınan 10 kişi serbest

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Gümüşhanespor- Ankara Demirspor karşılaşması sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 10 kişinin 7\'si hakkında, 6222 sayılı \'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun\'a aykırı davranışta bulundukları\' gerekçesiyle işlem yapıldı.

Gümüşhane Yenişehir Stadı\'nda, dün Gümüşhanespor ile Ankara Demirspor karşılaştı. Maç 2-2 biterken, son düdükle takımların futbolcuları arasında sahada gerginlik yaşandı. Olay büyümeden yatıştırılırken, futbolcular, soyunma odalarına gitti. Gümüşhanespor taraftarları, stadyum önünde toplanarak, rakip takım futbolcularına yönelik sözlü tepki de bulundu. Gümüşhanesporlular ile dağılmalarını isteyen polis arasında başlayan gerginlik ise arbedeye dönüştü. Polis, cop ve biber gazı ile taraftarlara müdahale etti. Olaylarda bazı taraftarlar yaralanırken, bazıları da biber gazından etkilenip, fenalaştı. Olaylara karıştığı belirlenen 10 kişi ise gözaltına alındı.

Yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 10 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan 10 kişiden 3\'ü hakkında herhangi bir işlem yapılmazken, Gümüşhanespor taraftarı olduğu belirlenen 7 kişi hakkında da, \'6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi\' kanunu uyarınca işlem yapılarak, serbest bırakıldı.



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