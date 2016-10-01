Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu

Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram 293 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı. Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gümüşhane güzergahını kullanarak İstanbul başta olmak üzere batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahısların deşifresi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, il merkezinde durdurulan 34 plakalı iki araçta "Asya" isimli narkotik detektör köpeği ile arama yapıldı.

Aramada, pet şişeler içerisinde otomobilin tampon ve cam silecek alt kısmına gizlenmiş vaziyette toplam 8 kilogram 293 gram toz esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan D.Y, M.Y, O.Y. ve Z.A, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.