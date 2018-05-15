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Gümüşhane'de üniversite laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralı (2)

REKTÖRLÜK AÇIKLADI: 3 YARALI Gümüşhane Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuarında meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada laboratuarda görevli teknisyenler Levent Coşkun (33), Ramazan Kırma (31) ile öğretim görevlisi Yakup Özdemir’in (34) yar

15 Mayıs 2018 21:29

REKTÖRLÜK AÇIKLADI: 3 YARALI
Gümüşhane Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuarında meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada laboratuarda görevli teknisyenler Levent Coşkun (33), Ramazan Kırma (31) ile öğretim görevlisi Yakup Özdemir’in (34) yaralandığı belirtildi. Patlama sonrası olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
\'CİDDİ BİR PATLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL\'
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, kimyasalların taşınması sırasında merkez laboratuarında küçük çaplı patlama yaşandığını söyledi. Zeybek, \"Kimyasalların taşınması sırasında merkez laboratuarda küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Tahlillerde kullanılmak üzere gönderilen kimyasalların ayıklanması sırasında yaşanan bir patlama. Tedbir amaçlı emniyet alanı güvenlik şeridiyle kapattı. Gümüşhane ve Trabzon\'da kimyasal uzman olmadığı için laboratuarda inceleme için Erzurum\'dan kimyasal maddelerle ilgili uzman bekleniyor. Ciddi bir patlama, yangın durumu söz konusu değil. Arkadaşlarımız kimyasalları taşırken yaralandılar\" dedi.
Öte yandan itfaiye ekipleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin patlamanın meydana geldiği alanda önlem aldığı olay için Erzurum’dan uzman ekip çağrıldığı öğrenildi.

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