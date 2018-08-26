T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gümüşhane'de örtü yangını

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de, 50 dönümlük alanda çıkan örtü yangını paniğe neden oldu

26 Ağustos 2018 22:23

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de, 50 dönümlük alanda çıkan örtü yangını paniğe neden oldu. Ekiplerin yangını söndürmek için başlattıkları çalışma sürüyor.
Akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeşildere Köyü, Cabaylı mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle  kuru otlar alev aldı. 50 dönümlük arazide başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangının ormana sıçramaması için çalışmalar sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan UÇARGÜMÜŞHANE DHA GÜMÜŞHANEdeEkiplerinAkşamYeşildere Köyü CabaylıYangınıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24