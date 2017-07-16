T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gümüşhane'de maden ocağında gaz zehirlenmesi: 2 işçi yaşamını yitirdi!

4 işçinin ayakta tedavilerinin sürdüğü bildirildi

16 Temmuz 2017 11:25

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Kelkit ilçesindeki bir maden ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 işçinin yaşamını yitirdiğini, gazdan etkilenen 4 işçinin ise ayakta tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Vali Memiş, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Kelkit ilçesine bağlı Gümüşgöze Beldesi Alansa mevkisindeki bir kömür madeninde saat 23.59'da 2 işçinin karbonmonoksit gazından zehirlendiği bilgisinin kendisine ulaştığını belirtti.

İşçileri hayata döndürmek için sağlık ekiplerinin yoğun gayret gösterdiğini aktaran Memiş, şöyle devam etti:

4 işçi yaralı

"Kelkit ilçemizdeki bir maden ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 işçimiz maalesef yaşamını yitirdi, gazdan etkilenen 4 işçinin ise ayakta tedavileri sürüyor. Maalesef Ramazan Bulut ve Şükrü Arslan isimli işçilerimiz karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını kaybetti. Onlara yardım için madene giren ve gazdan etkilenen işçilerimizden Ramazan Kurt, Özkan Eliusta, Mehmet Yıldızhan ve Recep Özsoy'un ise ayakta tedavileri Kelkit Devlet Hastanesi'nde devam ediyor."

Memiş, konunun savcılığa intikal ettiğini, kendilerinin de ivedilikle konuyu Maden İşleri Genel Müdürlüğüne aktararak, gerekli idari tahkikatı yaptıracaklarını kaydetti.

ETİKETLER

maden ocağıhaberaçıklamafaciagaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24