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Gümüşhane'de jandarmaya silahlı saldırı; 1 asker şehit oldu, 1 asker ağır yaralı

Valilik faillerin tespitiyle ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı

05 Haziran 2016 16:30

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde askeri araca ateş açıldı. Olayda 2 asker ağır yaralandı. Ağır yaralanan uzman çavuş Özgür Tok, şehit oldu.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Torul - Gümüşhane karayolu üzerindeki Harmancık Tüneli girişinde meydana geldi. Tünele girmek üzere olan araca ateş açılması sonucu 2 asker ağır yaralandı. Askerler, Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede operasyon başlatıldı. 

 

Gümüşhane Valiliği’nden açıklama

 

Gümüşhane Valiliği internet sitesinde, Torul İlçesi’nde bu sabahki silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

“İlimiz Torul İlçesi Harmancık Köyü mevkiinde 05.06.2016 pazar günü saat 10.10 sularında devriye görevi yapan Jandarma aracına silahlı saldırı gerçekleştirilmiş ve olayda iki jandarma personelimiz yaralanmış olup, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmışlardır. Olayın oluş şekli ve failleri ile ilgili tespit ve takip çalışmaları devam etmektedir.”

 

GATA'ya sevk edilecek

 

Gümüşhane'nin Torul İlçesi'nde Harmancık Tüneli girişinde ateş açılan askeri araçta ağır yaralanan ve Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 35 yaşındaki uzman çavuş Özgür Tok kurtarılamadı. 

Diğer ağır yaralı 25 yaşındaki uzman çavuş Salih Bulut'un ambulans helikopterle Trabzon'a götürüleceği, oradan da gerekirse ambulans uçakla Ankara GATA'ya sevk edileceği belirtildi.

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