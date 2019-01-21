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Gümüşhane'de ekiplerin zorlu kar mücadelesi

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE'de kar ve tipi nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı

21 Ocak 2019 18:14

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE\'de kar ve tipi nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Güngören köyünde yolda kalan iş makinesi ve operatörü ise ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
Gümüşhane\'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Güngören köyüne bağlı İspatan Mahallesi\'nde yol açma çalışması yapan ekipler, kar ve tipi nedeniyle dün bölgede mahsur kaldı. Tipi nedeniyle iş makinesinin kısmen kar altında kaldığı bölgeye ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ile mahsur kalan operatörleri kurtardı.

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