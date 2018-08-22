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Gümüşhane'de çatışma: PKK'lı 2 terörist öldürüldü

Muhammet KAÇAR-Sinan UÇAR/KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçe kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

22 Ağustos 2018 11:59

Muhammet KAÇAR-Sinan UÇAR/KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE\'nin Kürtün ilçe kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 PKK\'lı etkisiz hale getirildi. Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi. 
Gümüşhane\'de terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonlar sürerken, güvenlik güçleri, bugün sabah saatlerinde Kürtün ilçesi Yeşilköy kırsalında bir grup teröristlerle temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 PKK\'lı terörist öldürüldü. Çatışmanın ardından bölgeye takviye birlikler ve taarruz helikopterleri sevk edildi. 
Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonlar devam ederken, etkisiz hale getirilen PKK\'lı teröristlerin kimliklerinin belirlenmeye çalışıldığı bildirildi.

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