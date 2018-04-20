Gümüşhane'de 'apartman cami'

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA) - GÜMÜŞHANE’de yapımı süren cami inşaatı, ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor. 7 katlı apartman görünümlü cami inşaatı sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Oltanbey Mahallesi’nde yapımı devam eden Gümüşhane Diyanet Vakfı Cami ve Külliyesi inşaatı, ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor. İnşaat halindeki 7 katlı cami, sosyal medya da gündem oldu. Fotoğrafı paylaşılan camiye ‘apartman cami’ benzetmesi yapıldı. Caminin alt katlarının kurs ve kütüphane olarak kullanılacağı belirtildi. Çevre sakinleri de cami mimarisinin dikkat çektiğini belirtti.

Caminin yapımını üstlenen yetklililer, eğimli arazi şartları nedeniyle yapının katlı planlandığını belirterek binanın çok amaçlı kullanılacağını ifade etti.



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