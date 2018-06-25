Gümüşhane'de AK Partililerden kutlama

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE\'de AK Partililer, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan\'ın önde olması üzerine kutlama yaptı.

Kentte AK Partililer, sandıkların açılmaya başlamasından itibaren partilerinin ilçe başkanlığı önünde toplanıp, sonuçları bekledi. Partililer, büyük oranda açıklanan ve resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan\'ın, milletvekilliğinde de Cumhur İttifakı\'nın önde olması üzerine kentte kutlamalara başladı. Kent Meydanı\'nda toplanan yüzlerce partili meşale yakıp, slogan atarken, bazıları da araçlarla şehir turu attı.



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