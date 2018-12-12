Gümüşhane'de 50 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE\'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte gece yarısından sonra başlayan aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle merkez ilçede 10, Kelkit\'te 3, Köse\'de 2, Kürtün\'de 15, Şiran\'da 10 ve Torul\'da 10 olmak üzere toplam 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Tüm ilçelerde taşımalı eğitim yapılan ve diyaliz hastalarının bulunduğu köylere öncelik verilerek İl Özel İdaresi ekipleri ve iş makineleri tarafından karla mücadele çalışması başlatıldı.