Gümüşhane Valisi: Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, güvenlik güçlerinin Gümüşhane'deki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 PKK'lıdan birinin kırmızı listedeki 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner olduğunu söyledi.

İlçenin Yeşilköy kırsalında terörle mücadele kapsamında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir grup PKK ile sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 2 PKK'lının etkisiz hale getirildi.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, şunları kaydetti:

"İlçeye bağlı Yeşilköy'de 3 gün önce 3 ayrı evden yapılan erzak hırsızlığı üzerine 2 kilometre batıda, Kepçelik sırtındaki JÖPER timimiz saat 06.00 sıralarında 20 metre mesafeden temasa girmiş olup 2 terörist ölü ele geçirilmiştir. Teröristlerin, fotoğraflarından sözde lider kadrodan, 'Zap' telsiz kodunu kullanan, aslen Artvinli olan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ve İranlı 'Sorej' kod adlı teröristler olduklarına kanaat getirdik."

Vali Memiş, Karadeniz'de PKK'nın varlığına son verdiklerini değerlendirdiklerini belirterek, "Bu başarılı operasyonlar İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu neticesinde başarıya ulaşmıştır. Kendilerine destekelerinden ötürü minnettarız." diye konuştu.