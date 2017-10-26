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Gümüşhane Valiliği'nden ’Yayla evlerinde yaşam malzemesi bırakmayın’ uyarısı

GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE Valiliği, teröristlerin, yayla ve meralardan gıda başta olmak üzere her türden yaşam malzemesi çalabilecekleri gerekçesiyle yayla evlerinde yaşam malzemesi bırakılmaması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu

26 Ekim 2017 19:25

GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE Valiliği, teröristlerin, yayla ve meralardan gıda başta olmak üzere her türden yaşam malzemesi çalabilecekleri gerekçesiyle yayla evlerinde yaşam malzemesi bırakılmaması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Gümüşhane Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada yaylalarda yaşam malzemeleri bırakılmaması yönünde vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
\"Güvenlik güçlerimizin, bölge halkımızın da desteği ile ilimiz genelinde huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla aralıksız devam ettirdiği yoğun operasyonel faaliyetler sonucunda zor durumda kalan teröristlerin, yayla ve meralardan gıda başta olmak üzere her türden yaşam malzemesini çalabilecekleri değerlendirilmektedir. Bu nedenle, vatandaşlarımızın boş yayla evlerinde ve yerleşim yerlerinden uzakta yazlık olarak kullandıkları evlerinde gıda ve yaşam malzemesi bırakmamaları teröristlerin bölgemizde barınamaması ve terörle mücadelenin başarıya ulaşması açısından önem arz etmektedir.\"

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