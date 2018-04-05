Gümüşhane kırsalında PKK'lı teröristlerle çatışma (2)

1 ASKER YARALANDI

Gümüşhane\'nin Kürtün ilçe kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleri ile bir grup PKK\'lı terörist arasında çıkan çatışmada 1 askerin yaralandığı belirtildi. Yaşanan temasta hafif yaralanan asker bölgedeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Çatışmanın ardından kırsal alanda çok sayıda jandarma ve özel harekât birliği ekiplerinin, kaçan PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarına devam ettiği bildirildi. Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliği\'nden açıklama yapılacağı belirtildi.