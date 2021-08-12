Gümüşhane’de 10 dakikalık sağanağın ardından yollar göle döndü; valilikten uyarı geldi

Gümüşhane'de 10 dakika süren sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi.

Kent merkezinde 10 dakika boyunca etkili olan kuvvetli sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

Valilikten uyarı

Gümüşhane Valiliği'nden de yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, "İlimizde bugün ve önümüzdeki birkaç günde beklenen yağışlarda meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.